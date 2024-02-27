Подростков из свердловской колонии увезли в монастырь. Фото

Подросткам из ИК-2 Кировграда устроили экскурсию по монастырю на Ганиной Яме

28 февраля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Ребята побывали в монастыре на Ганиной Яме — известном на всю Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подростки из колонии №2 для несовершеннолетних (Кировград Свердловской области) побывали на экскурсии в мужском монастыре возле урочища Ганина Яма. Там они пообщались не только со священником, но и с бойцами, вернувшимися в Свердловскую область из зоны СВО. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «Ника», который организовал поездку. «Нашим фондом для воспитанников кировградской колонии была устроена экскурсия в мужской монастырь Святых Царственных страстотерпцев. Компанию ребятам составили спортсмены и военнослужащие, вернувшиеся на отдых со спецоперации», — рассказали в фонде. После обзорной экскурсии парни в дружеской обстановке пообщались с гостями и настоятелем монастыря — игуменом Мелитоном. Священник подчеркнул, что самое важное в жизни любого человека — быть собой и расти духовно и нравственно. Солдат ребята в основном расспрашивали о службе на фронте и о том, как они стали военными. Кировградская ИК-2 — единственная сейчас колония в Свердловской области для несовершеннолетних. Она предназначена для отбывания наказания осужденными подростками от 14 до 19 лет. Кроме общего образования, воспитанников учат швейному мастерству, также для них есть спортивная площадка, корт, спортивный зал с тренажерами, клуб, библиотека и маленький храм. В целом ИК предназначена для пребывания 305 так называемых трудных подростков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подростки из колонии №2 для несовершеннолетних (Кировград Свердловской области) побывали на экскурсии в мужском монастыре возле урочища Ганина Яма. Там они пообщались не только со священником, но и с бойцами, вернувшимися в Свердловскую область из зоны СВО. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «Ника», который организовал поездку. «Нашим фондом для воспитанников кировградской колонии была устроена экскурсия в мужской монастырь Святых Царственных страстотерпцев. Компанию ребятам составили спортсмены и военнослужащие, вернувшиеся на отдых со спецоперации», — рассказали в фонде. После обзорной экскурсии парни в дружеской обстановке пообщались с гостями и настоятелем монастыря — игуменом Мелитоном. Священник подчеркнул, что самое важное в жизни любого человека — быть собой и расти духовно и нравственно. Солдат ребята в основном расспрашивали о службе на фронте и о том, как они стали военными. Кировградская ИК-2 — единственная сейчас колония в Свердловской области для несовершеннолетних. Она предназначена для отбывания наказания осужденными подростками от 14 до 19 лет. Кроме общего образования, воспитанников учат швейному мастерству, также для них есть спортивная площадка, корт, спортивный зал с тренажерами, клуб, библиотека и маленький храм. В целом ИК предназначена для пребывания 305 так называемых трудных подростков.