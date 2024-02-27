27 февраля 2024

Неожиданный снегопад в Перми усилится

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, ребенок, дети, школьники, снегопад
В последние дни февраля Пермь завалит снегом Фото:

В Перми утром в среду, 28 февраля, начался обильный снегопад. Синоптики ГИС Центра ПГНИУ признаются, что не ожидали его. При этом отмечают, что завтра, 29 февраля, осадки могут усилиться.

«В Перми с утра наблюдается не прогнозировавшийся ранее снегопад. Пока осадки ожидаются слабыми (не более 2 мм), а к вечеру даже возможно прояснение, но завтра основная зона осадков снова достигнет Перми. На этот раз прогнозируется уже умеренный снег (до 5 мм), то есть первый существенный снегопад в Перми более чем за две недели (с 13 февраля)», — сообщает ГИС Центр в Telegram.

Метеорологи отмечают, что в итоге месячная норма осадков за февраль будет превышена. Прогноз на выходные специалисты не меняют — ожидаются первые в марте существенные дневные оттепели.

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В Перми утром в среду, 28 февраля, начался обильный снегопад. Синоптики ГИС Центра ПГНИУ признаются, что не ожидали его. При этом отмечают, что завтра, 29 февраля, осадки могут усилиться. «В Перми с утра наблюдается не прогнозировавшийся ранее снегопад. Пока осадки ожидаются слабыми (не более 2 мм), а к вечеру даже возможно прояснение, но завтра основная зона осадков снова достигнет Перми. На этот раз прогнозируется уже умеренный снег (до 5 мм), то есть первый существенный снегопад в Перми более чем за две недели (с 13 февраля)», — сообщает ГИС Центр в Telegram. Метеорологи отмечают, что в итоге месячная норма осадков за февраль будет превышена. Прогноз на выходные специалисты не меняют — ожидаются первые в марте существенные дневные оттепели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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