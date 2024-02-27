27 февраля 2024

Подрядчик срывает сроки капремонта дома престарелых в ЯНАО

Строители не успевают отремонтировать дом для престарелых в Харпе
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, ремонт здания, капремонт, ограничительная лента, стройка
В ямальском интернате для престарелых и инвалидов проводится капремонт Фото:

В Харпе (ЯНАО) строительная компания не соблюдает сроки выполнения капитального ремонта в доме для престарелых и инвалидов «Мядико». Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокурор проверил ход капитального ремонта в ГБУ ЯНАО „Мядико“. Установлено, что в июле 2022 года между ГБУ „Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО“ и ООО „Спецстройсервис“ заключен государственный контракт на капитальный ремонт окружного дома ветеранов в поселке городского типа Харп со сроком его исполнения до августа 2024 года. Но при осмотре здания установлено, что работы проводятся с нарушением этапов исполнения контракта», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о несоблюдении условий контракта ремонта школы в Новом Уренгое (ЯНАО) подрядчиком. По словам строителей, работы приостановились из-за плохой погоды и учебного процесса.

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В Харпе (ЯНАО) строительная компания не соблюдает сроки выполнения капитального ремонта в доме для престарелых и инвалидов «Мядико». Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокурор проверил ход капитального ремонта в ГБУ ЯНАО „Мядико“. Установлено, что в июле 2022 года между ГБУ „Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО“ и ООО „Спецстройсервис“ заключен государственный контракт на капитальный ремонт окружного дома ветеранов в поселке городского типа Харп со сроком его исполнения до августа 2024 года. Но при осмотре здания установлено, что работы проводятся с нарушением этапов исполнения контракта», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о несоблюдении условий контракта ремонта школы в Новом Уренгое (ЯНАО) подрядчиком. По словам строителей, работы приостановились из-за плохой погоды и учебного процесса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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