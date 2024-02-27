Подрядчик срывает сроки капремонта дома престарелых в ЯНАО

В Харпе (ЯНАО) строительная компания не соблюдает сроки выполнения капитального ремонта в доме для престарелых и инвалидов «Мядико». Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Прокурор проверил ход капитального ремонта в ГБУ ЯНАО „Мядико“. Установлено, что в июле 2022 года между ГБУ „Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО“ и ООО „Спецстройсервис“ заключен государственный контракт на капитальный ремонт окружного дома ветеранов в поселке городского типа Харп со сроком его исполнения до августа 2024 года. Но при осмотре здания установлено, что работы проводятся с нарушением этапов исполнения контракта», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о несоблюдении условий контракта ремонта школы в Новом Уренгое (ЯНАО) подрядчиком. По словам строителей, работы приостановились из-за плохой погоды и учебного процесса.
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