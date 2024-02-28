Володин дал совет Макрону после его заявлений об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается разжечь новый глобальный конфликт своими заявлениями об отправке войск НАТО на Украину. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что главе Франции стоит помнить о поражении Наполеона Бонапарта.
«Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он также отметил, что Макрон должен помнить о поражении Наполеона Бонапарта, многотысячная армия которого была разбита Россией в XIX веке.
Володин подчеркнул, что сейчас рейтинг Макрона находится на рекордно низком уровне. Это связано с проблемами в экономике и протестами. До этого Макрон предложил отправить войска НАТО на Украину. Однако Минобороны Франции иначе трактует его высказывание.
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается разжечь новый глобальный конфликт своими заявлениями об отправке войск НАТО на Украину. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что главе Франции стоит помнить о поражении Наполеона Бонапарта. «Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он также отметил, что Макрон должен помнить о поражении Наполеона Бонапарта, многотысячная армия которого была разбита Россией в XIX веке. Володин подчеркнул, что сейчас рейтинг Макрона находится на рекордно низком уровне. Это связано с проблемами в экономике и протестами. До этого Макрон предложил отправить войска НАТО на Украину. Однако Минобороны Франции иначе трактует его высказывание.