Компанию «Роял Флайт» могут лишить права возить за рубеж пассажиров по 15 рейсам

28 февраля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Компания может лишиться допусков сразу на 15 рейсов Фото: Илья Московец © URA.RU Авиакомпанию «Роял Флайт» могут лишить права перевозить пассажиров из Челябинска по 15 рейсам за рубеж. Росавиация опубликовала материалы, подготовленные для заседания межведомственной комиссии по допускам перевозчикам. «Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Рейс Челябинск — Самарканд для компании „Роял Флайт“ из Челябинска на весну-лето 2024 года», — следует из таблицы. Ранее полученным допускам компании посвящен раздел «Ройл Флайт Отзыв». В списке находится 473 рейса, среди которых полтора десятка челябинских. Компания может лишиться допуска на полеты Узбекистан, Грецию, Тунис, Египет, Испанию, Занзибар, Китай, Израиль, Иорданию, Кипр, Таиланд. Компания осуществляла чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar. В 2022 году, по данным СБИС, «Роял Флайт» получила чистый убыток в 500 млн рублей. Прогнозные результаты деятельности в 2023 году принесут убыток в 400 млн рублей. По данным аккаунта компании во «ВКонтакте», международные полеты с марта 2022 года не осуществляются. Рейсы компании из Челябинска в расписании челябинского аэропорта также отсутствуют. Сайт компании не работает. При подготовке материала URA.RU направило запрос в официальный аккаунт «Роял Флайт», но ответа не получило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авиакомпанию «Роял Флайт» могут лишить права перевозить пассажиров из Челябинска по 15 рейсам за рубеж. Росавиация опубликовала материалы, подготовленные для заседания межведомственной комиссии по допускам перевозчикам. «Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Рейс Челябинск — Самарканд для компании „Роял Флайт“ из Челябинска на весну-лето 2024 года», — следует из таблицы. Ранее полученным допускам компании посвящен раздел «Ройл Флайт Отзыв». В списке находится 473 рейса, среди которых полтора десятка челябинских. Компания может лишиться допуска на полеты Узбекистан, Грецию, Тунис, Египет, Испанию, Занзибар, Китай, Израиль, Иорданию, Кипр, Таиланд. Компания осуществляла чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar. В 2022 году, по данным СБИС, «Роял Флайт» получила чистый убыток в 500 млн рублей. Прогнозные результаты деятельности в 2023 году принесут убыток в 400 млн рублей. По данным аккаунта компании во «ВКонтакте», международные полеты с марта 2022 года не осуществляются. Рейсы компании из Челябинска в расписании челябинского аэропорта также отсутствуют. Сайт компании не работает. При подготовке материала URA.RU направило запрос в официальный аккаунт «Роял Флайт», но ответа не получило.