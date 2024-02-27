В Курганской области из-за расходов на авто выросла инфляция

28 февраля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Затраты на транспорт сказались на годовой инфляции в Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области показатель инфляции вырос до 7,7%. Причиной этому, отмечают эксперты, стали транспортные расходы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Центробанка РФ. «В январе 2024 года в Курганской области годовая инфляция ускорилась и составила 7,7%. Причиной этого стали высокая потребительская активность и рост затрат производителей и поставщиков товаров. Рост цен на моторное топливо потянул за собой и транспортные расходы», — делятся с URA.RU в реготделении ЦБ. Из-за роста затрат на авто поставщики различных товаров стали повышать цены. Так в Курганской области подорожала мороженая рыба. На инфляции также сказался дефицит кадров в сфере сельского хозяйства. Например, производители молочной продукции стали повышать зарплату своим сотрудникам. У фермеров также увеличились расходы на сырье и упаковочные материалы. Это привело к подорожанию сливочного масла, сметаны, творога и кисломолочных продуктов. На курганском авторынке сохранилась ситуация, когда желающих купить иномарки больше, чем желающих их продать. Из-за этого цены на импортный транспорт с пробегом стали выше. В целом курганцы, отмечают в пресс-службе регионального отделения Центробанка, также стали более активны. Жители чаще покупают одежду и обувь, так что производители и продавцы повышают цены на свои товары, чтобы компенсировать расходы. Также выросла стоимость заграничной фурнитуры и ткани. Между тем, в Курганской области замедлился годовой рост цен на жилищно-коммунальные услуги. «Это произошло в основном за счет того, что в текущем году индексация ставки взносов на капремонт не проводилась», — пояснили журналисту в ЦБ. При этом, в регионе были повышены взносы на капремонт, поскольку росла цена на строительные работы и услуги. На взносах также сказалось подорожание специальных материалов. Ранее URA.RU писало, что инфляция в Курганской области была выше, чем в среднем по УрФО из-за сферы АПК. Годовой показатель в регионе составлял 7,26%, что было выше его среднего уровня по федеральному округу (6,36%), но ниже, чем в целом по России (7,42%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области показатель инфляции вырос до 7,7%. Причиной этому, отмечают эксперты, стали транспортные расходы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Центробанка РФ. «В январе 2024 года в Курганской области годовая инфляция ускорилась и составила 7,7%. Причиной этого стали высокая потребительская активность и рост затрат производителей и поставщиков товаров. Рост цен на моторное топливо потянул за собой и транспортные расходы», — делятся с URA.RU в реготделении ЦБ. Из-за роста затрат на авто поставщики различных товаров стали повышать цены. Так в Курганской области подорожала мороженая рыба. На инфляции также сказался дефицит кадров в сфере сельского хозяйства. Например, производители молочной продукции стали повышать зарплату своим сотрудникам. У фермеров также увеличились расходы на сырье и упаковочные материалы. Это привело к подорожанию сливочного масла, сметаны, творога и кисломолочных продуктов. На курганском авторынке сохранилась ситуация, когда желающих купить иномарки больше, чем желающих их продать. Из-за этого цены на импортный транспорт с пробегом стали выше. В целом курганцы, отмечают в пресс-службе регионального отделения Центробанка, также стали более активны. Жители чаще покупают одежду и обувь, так что производители и продавцы повышают цены на свои товары, чтобы компенсировать расходы. Также выросла стоимость заграничной фурнитуры и ткани. Между тем, в Курганской области замедлился годовой рост цен на жилищно-коммунальные услуги. «Это произошло в основном за счет того, что в текущем году индексация ставки взносов на капремонт не проводилась», — пояснили журналисту в ЦБ. При этом, в регионе были повышены взносы на капремонт, поскольку росла цена на строительные работы и услуги. На взносах также сказалось подорожание специальных материалов. Ранее URA.RU писало, что инфляция в Курганской области была выше, чем в среднем по УрФО из-за сферы АПК. Годовой показатель в регионе составлял 7,26%, что было выше его среднего уровня по федеральному округу (6,36%), но ниже, чем в целом по России (7,42%).