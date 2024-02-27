Пермская художественная галерея раскрыла тайну своих мумий. Фото

Древнеегипетские мумии Пермская художественная галерея скрывала четверть века

28 февраля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Как мумии из Египта оказались в Перми — загадка Фото: Алена Полозова © URA.RU Пермская художественная галерея готовит первую выставку во временном помещении на «Телте». Она посвящена искусству Древнего Египта, а главным экспонатом станут мумии, которые никому не показывали почти четверть века. Как в России появились эти мумии, датированные III—I веками до нашей эры, остается загадкой. Но частью пермской истории мумий в музее поделились. «Как эти мумии оказались в пределах Российской империи, еще только предстоит выяснить. Вероятно, их приобрел какой-то русский путешественник в антикварной лавке Каира, Александрии или Луксора. О путешествии мумий по Перми мы знаем чуть больше», — пишут хранители галереи на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Впервые пермяки смогли увидеть мумии из Древнего Египта в Паноптикуме — балагане, музее и кунсткамере в одном месте. Он находился на Дровяной площади в начале улицы Кунгурской (Комсомольский проспект), напротив Загородного сада (парк имени Горького). После закрытия Паноптикума в 1920 году мумии передали в Пермский научно-промышленный музей, а затем в Пермскую художественную галерею. «Один из саркофагов находился в экспозиции музея в 1957 году. Затем мумии и саркофаги были перемещены в запасники», — отмечают в галерее. Последний раз широкому зрителю одну из мумий показывали в 1998—2000 годах на выставке «От Нила до понта Эвксинского». Больше ветхие артефакты на публику не выставлялись. В 2020 году их отправили на реставрацию. Вновь их можно будет увидеть в марте. Одна из «пермских» мумий до реставрации Сайт ПХГ https://permartmuseum.ru/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская художественная галерея готовит первую выставку во временном помещении на «Телте». Она посвящена искусству Древнего Египта, а главным экспонатом станут мумии, которые никому не показывали почти четверть века. Как в России появились эти мумии, датированные III—I веками до нашей эры, остается загадкой. Но частью пермской истории мумий в музее поделились. «Как эти мумии оказались в пределах Российской империи, еще только предстоит выяснить. Вероятно, их приобрел какой-то русский путешественник в антикварной лавке Каира, Александрии или Луксора. О путешествии мумий по Перми мы знаем чуть больше», — пишут хранители галереи на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Впервые пермяки смогли увидеть мумии из Древнего Египта в Паноптикуме — балагане, музее и кунсткамере в одном месте. Он находился на Дровяной площади в начале улицы Кунгурской (Комсомольский проспект), напротив Загородного сада (парк имени Горького). После закрытия Паноптикума в 1920 году мумии передали в Пермский научно-промышленный музей, а затем в Пермскую художественную галерею. «Один из саркофагов находился в экспозиции музея в 1957 году. Затем мумии и саркофаги были перемещены в запасники», — отмечают в галерее. Последний раз широкому зрителю одну из мумий показывали в 1998—2000 годах на выставке «От Нила до понта Эвксинского». Больше ветхие артефакты на публику не выставлялись. В 2020 году их отправили на реставрацию. Вновь их можно будет увидеть в марте.