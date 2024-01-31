Пермская галерея анонсировала первую выставку во временном здании

Пермская художественная галерея на первой выставке на «Телте» покажет мумии
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Визит вице премьера правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Пермь, художественная галерея пермь
Пока нового здания нет, выставку откроют во временном Фото:

Пермская художественная галерея анонсировала первую выставку в помещении на «Телте», куда музей временно переехал из православного собора. Экспозиция будет посвящена искусству Древнего Египта и откроется в марте.

«В марте в выставочном зале на „Телте“ откроется образовательная выставка, посвященная искусству Древнего Египта. На ней, в частности, мы покажем два уникальных экспоната — египетские мумии, отреставрированные в 2021—2022 годах специалистами московского реставрационного центра „Феномен“», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».

Пермская художественная галерея окончательно освободила здание Спасо-Преображенского собора в декабре 2023 года. Экспонаты перевезли во временное помещение на улице Окулова. Часть коллекции сейчас находится на выездных выставках, в том числе в ХМАО и Екатеринбурге.

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Пермская художественная галерея анонсировала первую выставку в помещении на «Телте», куда музей временно переехал из православного собора. Экспозиция будет посвящена искусству Древнего Египта и откроется в марте. «В марте в выставочном зале на „Телте“ откроется образовательная выставка, посвященная искусству Древнего Египта. На ней, в частности, мы покажем два уникальных экспоната — египетские мумии, отреставрированные в 2021—2022 годах специалистами московского реставрационного центра „Феномен“», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». Пермская художественная галерея окончательно освободила здание Спасо-Преображенского собора в декабре 2023 года. Экспонаты перевезли во временное помещение на улице Окулова. Часть коллекции сейчас находится на выездных выставках, в том числе в ХМАО и Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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