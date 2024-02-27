На семью из Челябинска мошенники взяли кредиты на шесть млн рублей

Супружеская пара, проживающая в Копейске (Челябинская область), доверилась мошенникам и лишилась шести миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Мошенники получили доступ к сотовым телефонам семейной пары. Они оформили на них в различных банках несколько кредитов на шесть миллионов рублей», — сообщили в областном главке.
Мошенники связались с женщиной по телефону и предложили продлить обслуживание номера. Потерпевшая поверила и назвала в разговоре код из сообщения. Следом ей позвонили из банка и сообщили, что деньги в опасности. Мошенники заверили: чтобы вернуть средства, необходимо вычислить недобросовестного сотрудника банка.
Пострадавшей предложили оформить несколько кредитов, которые потом будут списаны. По указаниям мошенников женщина вместе с мужем установили приложение «Предварительная проверка». После чего на них и оформили кредиты. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
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