На семью из Челябинска мошенники взяли кредиты на шесть млн рублей

28 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Мошенники обманули семейную пару на шесть млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Супружеская пара, проживающая в Копейске (Челябинская область), доверилась мошенникам и лишилась шести миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мошенники получили доступ к сотовым телефонам семейной пары. Они оформили на них в различных банках несколько кредитов на шесть миллионов рублей», — сообщили в областном главке. Мошенники связались с женщиной по телефону и предложили продлить обслуживание номера. Потерпевшая поверила и назвала в разговоре код из сообщения. Следом ей позвонили из банка и сообщили, что деньги в опасности. Мошенники заверили: чтобы вернуть средства, необходимо вычислить недобросовестного сотрудника банка. Пострадавшей предложили оформить несколько кредитов, которые потом будут списаны. По указаниям мошенников женщина вместе с мужем установили приложение «Предварительная проверка». После чего на них и оформили кредиты. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Супружеская пара, проживающая в Копейске (Челябинская область), доверилась мошенникам и лишилась шести миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мошенники получили доступ к сотовым телефонам семейной пары. Они оформили на них в различных банках несколько кредитов на шесть миллионов рублей», — сообщили в областном главке. Мошенники связались с женщиной по телефону и предложили продлить обслуживание номера. Потерпевшая поверила и назвала в разговоре код из сообщения. Следом ей позвонили из банка и сообщили, что деньги в опасности. Мошенники заверили: чтобы вернуть средства, необходимо вычислить недобросовестного сотрудника банка. Пострадавшей предложили оформить несколько кредитов, которые потом будут списаны. По указаниям мошенников женщина вместе с мужем установили приложение «Предварительная проверка». После чего на них и оформили кредиты. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).