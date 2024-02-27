27 февраля 2024

На семью из Челябинска мошенники взяли кредиты на шесть млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, рубли
Мошенники обманули семейную пару на шесть млн рублей Фото:

Супружеская пара, проживающая в Копейске (Челябинская область), доверилась мошенникам и лишилась шести миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мошенники получили доступ к сотовым телефонам семейной пары. Они оформили на них в различных банках несколько кредитов на шесть миллионов рублей», — сообщили в областном главке.

Мошенники связались с женщиной по телефону и предложили продлить обслуживание номера. Потерпевшая поверила и назвала в разговоре код из сообщения. Следом ей позвонили из банка и сообщили, что деньги в опасности. Мошенники заверили: чтобы вернуть средства, необходимо вычислить недобросовестного сотрудника банка.

Пострадавшей предложили оформить несколько кредитов, которые потом будут списаны. По указаниям мошенников женщина вместе с мужем установили приложение «Предварительная проверка». После чего на них и оформили кредиты. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

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Супружеская пара, проживающая в Копейске (Челябинская область), доверилась мошенникам и лишилась шести миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мошенники получили доступ к сотовым телефонам семейной пары. Они оформили на них в различных банках несколько кредитов на шесть миллионов рублей», — сообщили в областном главке. Мошенники связались с женщиной по телефону и предложили продлить обслуживание номера. Потерпевшая поверила и назвала в разговоре код из сообщения. Следом ей позвонили из банка и сообщили, что деньги в опасности. Мошенники заверили: чтобы вернуть средства, необходимо вычислить недобросовестного сотрудника банка. Пострадавшей предложили оформить несколько кредитов, которые потом будут списаны. По указаниям мошенников женщина вместе с мужем установили приложение «Предварительная проверка». После чего на них и оформили кредиты. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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