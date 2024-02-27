Участок будет перекрыт 29 февраля с 9:00 до 14:00
Трассу М-5 в Челябинской области перекроют 29 февраля на время буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«На участке реконструкции М-5 „Урал“ с 9:00 до 14:00 закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Причина — проведение буровзрывных работ», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.
Легковому транспорту будет доступен объезд по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов проезд будет закрыт полностью. В управлении также поделились кадрами процесса работ на участке реконструкции.
Буровзрывные работы пройдут в связи с реконструкцией участка
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.