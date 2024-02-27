27 февраля 2024

Трассу М-5 в Челябинской области перекроют на время взрывов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, пробка, трасса м5, дорога
Участок будет перекрыт 29 февраля с 9:00 до 14:00 Фото:

Трассу М-5 в Челябинской области перекроют 29 февраля на время буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«На участке реконструкции М-5 „Урал“ с 9:00 до 14:00 закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Причина — проведение буровзрывных работ», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

Легковому транспорту будет доступен объезд по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов проезд будет закрыт полностью. В управлении также поделились кадрами процесса работ на участке реконструкции.

Буровзрывные работы пройдут в связи с реконструкцией участка
Буровзрывные работы пройдут в связи с реконструкцией участка

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Трассу М-5 в Челябинской области перекроют 29 февраля на время буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На участке реконструкции М-5 „Урал“ с 9:00 до 14:00 закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Причина — проведение буровзрывных работ», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. Легковому транспорту будет доступен объезд по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов проезд будет закрыт полностью. В управлении также поделились кадрами процесса работ на участке реконструкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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