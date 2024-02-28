Медведев заявил о трупном разложении мозгов западных политиков

28 февраля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев отметил, что у западных политиков разлагаются мозги Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У политиков на Западе, которые приезжают в Киев и призывают отправить войска НАТО на Украину, «трупное разложение мозгов». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Примеры трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день. А стало быть, конь бледный и на нем всадник все ближе», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Он привел в пример «театральный визит» европейских лидеров в Киев 24 февраля. По его словам, им следовало заниматься внутренними проблемами, а не волноваться за состояние Украины. Медведев в своем посте вспомнил и заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Последний высказался, что войска НАТО стоит отправить на Украину в рамках военной помощи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что Макрон не отдает себе отчет, что говорит. Глава Франции своими словами пытается разжечь третью мировую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также призвал вспомнить, что стало с многотысячной армией Наполеона Бонапарта, которая осмелилась выступить против Москвы. Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник заявил, что Макрон мог раскрыть военную тайну. В разговоре с МК.RU он отметил, что президент Франции ищет все новые способы, чтобы поддержать Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У политиков на Западе, которые приезжают в Киев и призывают отправить войска НАТО на Украину, «трупное разложение мозгов». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Примеры трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день. А стало быть, конь бледный и на нем всадник все ближе», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он привел в пример «театральный визит» европейских лидеров в Киев 24 февраля. По его словам, им следовало заниматься внутренними проблемами, а не волноваться за состояние Украины. Медведев в своем посте вспомнил и заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Последний высказался, что войска НАТО стоит отправить на Украину в рамках военной помощи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что Макрон не отдает себе отчет, что говорит. Глава Франции своими словами пытается разжечь третью мировую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также призвал вспомнить, что стало с многотысячной армией Наполеона Бонапарта, которая осмелилась выступить против Москвы. Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник заявил, что Макрон мог раскрыть военную тайну. В разговоре с МК.RU он отметил, что президент Франции ищет все новые способы, чтобы поддержать Украину.