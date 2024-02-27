Захарова преподала Макрону урок истории из-за его желания отправить войска на Украину

Захарова: Макрон не отдает себе отчет в том, что говорит

27 февраля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Мария Захарова сообщила, что Эммануэль Макрон не отдает себе отчет в том, что произносит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Франции Эммануэль Макрон намерен организовать дивизию СС «Шарлемань II» для защиты Украины. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение Макрона отправить военных НАТО на Украину. Она напомнила о судьбе французской дивизии, которая защищала бункер лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. «Эммануэль, Вы решили организовать дивизию „Шарлемань II“ (Charlemagne deux) для обороны бункера [президента Украины Владимира] Зеленского», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что Макрон не отдает себе отчет в том, что говорит. Захарова напомнила, что в апреле 1945 года на защиту бункера Гитлера встали французская дивизия СС «Шарлемань» («Карл Великий») и другие подразделения. По ее словам, эти военные были одними оказались последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии. Ранее Макрон предложил отправить военных НАТО на Украину. По его словам, Франция «сделает все, чтобы РФ не победила в украинском конфликте». Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у Макрона недержание речи.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен организовать дивизию СС «Шарлемань II» для защиты Украины. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение Макрона отправить военных НАТО на Украину. Она напомнила о судьбе французской дивизии, которая защищала бункер лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. «Эммануэль, Вы решили организовать дивизию „Шарлемань II“ (Charlemagne deux) для обороны бункера [президента Украины Владимира] Зеленского», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что Макрон не отдает себе отчет в том, что говорит. Захарова напомнила, что в апреле 1945 года на защиту бункера Гитлера встали французская дивизия СС «Шарлемань» («Карл Великий») и другие подразделения. По ее словам, эти военные были одними оказались последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии. Ранее Макрон предложил отправить военных НАТО на Украину. По его словам, Франция «сделает все, чтобы РФ не победила в украинском конфликте». Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у Макрона недержание речи.