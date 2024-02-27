В тюменском микрорайоне Тарманы затопило несколько улиц. Об этом местные жители сообщили в паблике «Мыс. Матмасы. Тарманы. Тюмень» соцсети «ВКтонтакте».
«Утро в Тарманах! Люди как зайцы на островке остановочного пункта. Коммунальщики и аварийщики, ау! Стояли 20 минут — никого», — написал автор публикации Руслан Еремин.
В комментариях к записи пользователи разделили его негодование. «Ужас», — заявила Ирина Белан. «Это порыв воды, а не сточные воды», — написала Яна Май. «Ничего себе! Давненько, видать, бежит», — добавила Ирина Рас.
В пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень» URA.RU сообщили, что в Тарманах произошла коммунальная авария. «Специалисты тюменского водоканала ведут работы по восстановлению целостности водопровода в районе улицы Игримская. В работах задействованы четыре аварийно-восстановительные бригады цеха эксплуатации водопроводных сетей и десять единиц техники. Имеются все необходимые материалы и оборудование», — заявили там агентству.
Там добавили, что на время проведения ремонтных работ в пяти многоквартирных домах будет ограничено водоснабжение. Для местных жителей будет организован подвоз воды.
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