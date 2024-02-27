27 февраля 2024

В Тюмени затопило микрорайон Тарманы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Тюмень , лужа, непогода, дождь, дождь в городе
В тюменском микрорайоне Тарманы затопило несколько улиц Фото:

В тюменском микрорайоне Тарманы затопило несколько улиц. Об этом местные жители сообщили в паблике «Мыс. Матмасы. Тарманы. Тюмень» соцсети «ВКтонтакте».

«Утро в Тарманах! Люди как зайцы на островке остановочного пункта. Коммунальщики и аварийщики, ау! Стояли 20 минут — никого», — написал автор публикации Руслан Еремин.

В комментариях к записи пользователи разделили его негодование. «Ужас», — заявила Ирина Белан. «Это порыв воды, а не сточные воды», — написала Яна Май. «Ничего себе! Давненько, видать, бежит», — добавила Ирина Рас.

В пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень» URA.RU сообщили, что в Тарманах произошла коммунальная авария. «Специалисты тюменского водоканала ведут работы по восстановлению целостности водопровода в районе улицы Игримская. В работах задействованы четыре аварийно-восстановительные бригады цеха эксплуатации водопроводных сетей и десять единиц техники. Имеются все необходимые материалы и оборудование», — заявили там агентству.

Там добавили, что на время проведения ремонтных работ в пяти многоквартирных домах будет ограничено водоснабжение. Для местных жителей будет организован подвоз воды.

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В тюменском микрорайоне Тарманы затопило несколько улиц. Об этом местные жители сообщили в паблике «Мыс. Матмасы. Тарманы. Тюмень» соцсети «ВКтонтакте». «Утро в Тарманах! Люди как зайцы на островке остановочного пункта. Коммунальщики и аварийщики, ау! Стояли 20 минут — никого», — написал автор публикации Руслан Еремин. В комментариях к записи пользователи разделили его негодование. «Ужас», — заявила Ирина Белан. «Это порыв воды, а не сточные воды», — написала Яна Май. «Ничего себе! Давненько, видать, бежит», — добавила Ирина Рас. В пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень» URA.RU сообщили, что в Тарманах произошла коммунальная авария. «Специалисты тюменского водоканала ведут работы по восстановлению целостности водопровода в районе улицы Игримская. В работах задействованы четыре аварийно-восстановительные бригады цеха эксплуатации водопроводных сетей и десять единиц техники. Имеются все необходимые материалы и оборудование», — заявили там агентству. Там добавили, что на время проведения ремонтных работ в пяти многоквартирных домах будет ограничено водоснабжение. Для местных жителей будет организован подвоз воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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