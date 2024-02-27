27 февраля 2024

Суд вмешался в работу карьера челябинского миллиардера Струкова из списка Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, струков константин, светлинский гок
На карьере Константина Струкова остановили работу дробильно-ленточного комлпекса Фото:

Пластовский горсуд (Челябинская область) вмешался в работу Светлинского ГОКа, входящего в структуру «ЮжУралЗолото», которой владеет миллиардер из списка Forbes Константин Струков, приостановив на три месяца работу дробильно-ленточного комплекса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, причиной этого стали выявленные нарушения на агрегате.

«В ходе осмотра было выявлено отсутствие экспертизы промышленной безопасности на проект технического перевооружения карьера в части совершенствования технологического процесса и представлены недостоверные сведения в части транспортировки руды на обогатительную фабрику с помощью комплекса ленточных конвейеров. Данный комплекс, состоящий из конусной дробилки и ленточных конвейеров, включен в состав опасного производственного объекта», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

Постановление о приостановке работы было незамедлительно принято в работу. Судебные приставы приехали на карьер, ознакомили руководство с необходимыми документами. После они извлекли из комплекса блок питания, а также опечатали электрошкаф, от которого он запитывался.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «ЮжУралЗолото». На момент публикации ответ не последовал. Агентство готово предоставить мнение компании после его получения.

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Пластовский горсуд (Челябинская область) вмешался в работу Светлинского ГОКа, входящего в структуру «ЮжУралЗолото», которой владеет миллиардер из списка Forbes Константин Струков, приостановив на три месяца работу дробильно-ленточного комплекса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, причиной этого стали выявленные нарушения на агрегате. «В ходе осмотра было выявлено отсутствие экспертизы промышленной безопасности на проект технического перевооружения карьера в части совершенствования технологического процесса и представлены недостоверные сведения в части транспортировки руды на обогатительную фабрику с помощью комплекса ленточных конвейеров. Данный комплекс, состоящий из конусной дробилки и ленточных конвейеров, включен в состав опасного производственного объекта», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. Постановление о приостановке работы было незамедлительно принято в работу. Судебные приставы приехали на карьер, ознакомили руководство с необходимыми документами. После они извлекли из комплекса блок питания, а также опечатали электрошкаф, от которого он запитывался. URA.RU направило запрос в пресс-службу «ЮжУралЗолото». На момент публикации ответ не последовал. Агентство готово предоставить мнение компании после его получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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