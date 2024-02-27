Суд вмешался в работу карьера челябинского миллиардера Струкова из списка Forbes

Пластовский горсуд (Челябинская область) вмешался в работу Светлинского ГОКа, входящего в структуру «ЮжУралЗолото», которой владеет миллиардер из списка Forbes Константин Струков, приостановив на три месяца работу дробильно-ленточного комплекса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, причиной этого стали выявленные нарушения на агрегате.
«В ходе осмотра было выявлено отсутствие экспертизы промышленной безопасности на проект технического перевооружения карьера в части совершенствования технологического процесса и представлены недостоверные сведения в части транспортировки руды на обогатительную фабрику с помощью комплекса ленточных конвейеров. Данный комплекс, состоящий из конусной дробилки и ленточных конвейеров, включен в состав опасного производственного объекта», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.
Постановление о приостановке работы было незамедлительно принято в работу. Судебные приставы приехали на карьер, ознакомили руководство с необходимыми документами. После они извлекли из комплекса блок питания, а также опечатали электрошкаф, от которого он запитывался.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «ЮжУралЗолото». На момент публикации ответ не последовал. Агентство готово предоставить мнение компании после его получения.
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