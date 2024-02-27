Смертельно больной Соне Рожиной из Екатеринбурга собрали 8 млн за два дня после новости URA.RU

Смертельно больной девочке из Екатеринбурга за два дня собрали 8 млн на лечение

28 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Соня с рождения ведет борьбу за жизнь Фото: Карина Рожина После публикации на сайте URA.RU истории маленькой екатеринбурженки Сони Рожиной, у которой при рождении обнаружили синдром Гурлера, неравнодушные россияне отправили на лечение ребенка 8 миллионов рублей. Об этом корреспонденту агентства сообщила мама девочки Карина Рожина. Первый материал о благотворительном сборе был опубликован 26 февраля. Российские врачи оказались бессильны в борьбе за жизнь Сони. У девочки смертельный диагноз — синдром Гурлера. Родители обращались в медцентры страны, но медики отказались оперировать ее, ссылаясь на высокие риски. Несмотря на сложную ситуацию, мама не стала сдаваться и обратилась в иностранные клиники. Израильские врачи заявили, что Соню спасет пересадка костного мозга. Лечение русской девочки с Урала оценили в 28 миллионов рублей. Синдром Гурлера — это тяжелое наследственное заболевание обмена веществ из группы мукополисахаридозов. Клиническая картина крайне разнообразна, включает задержку психомоторного развития, грубые деформации костей черепа и скелета, сердечно-легочные нарушения. «Израильская клиника выставила счет на лечение Сони в размере 28 миллионов рублей. На сегодняшний день удалось собрать 20 миллионов рублей. Остался, можно сказать, последний рывок на пути к полноценной жизни для нашей девочки. Мы благодарим всех, кто принял участие в благотворительном сборе для нашей дочки Сони. Мы нуждаемся в каждом из вас», — сказала мама юной екатеринбурженки. Помочь Соне Рожиной можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, то перечислите любую посильную сумму по следующим реквизитам: Расчетный счет в «Сбербанке» Банк Северо-Западный Банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург (сбор ведет БФ «Алеша») Расчетный счет 40703810055240000272

Счет банка 30101810500000000653

БИК 044030653

КПП 780501001

ИНН 7805303459

Получатель — Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша»

Назначение платежа — Благотворительное пожертвование Или по номеру телефона на карту «Сбербанка» (карта оформлена на маму). Мобильный банк по номеру телефона: +7 950 200 58 42. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Соне. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После публикации на сайте URA.RU истории маленькой екатеринбурженки Сони Рожиной, у которой при рождении обнаружили синдром Гурлера, неравнодушные россияне отправили на лечение ребенка 8 миллионов рублей. Об этом корреспонденту агентства сообщила мама девочки Карина Рожина. Первый материал о благотворительном сборе был опубликован 26 февраля. Российские врачи оказались бессильны в борьбе за жизнь Сони. У девочки смертельный диагноз — синдром Гурлера. Родители обращались в медцентры страны, но медики отказались оперировать ее, ссылаясь на высокие риски. Несмотря на сложную ситуацию, мама не стала сдаваться и обратилась в иностранные клиники. Израильские врачи заявили, что Соню спасет пересадка костного мозга. Лечение русской девочки с Урала оценили в 28 миллионов рублей. «Израильская клиника выставила счет на лечение Сони в размере 28 миллионов рублей. На сегодняшний день удалось собрать 20 миллионов рублей. Остался, можно сказать, последний рывок на пути к полноценной жизни для нашей девочки. Мы благодарим всех, кто принял участие в благотворительном сборе для нашей дочки Сони. Мы нуждаемся в каждом из вас», — сказала мама юной екатеринбурженки. Помочь Соне Рожиной можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, то перечислите любую посильную сумму по следующим реквизитам: Расчетный счет в «Сбербанке» Банк Северо-Западный Банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург (сбор ведет БФ «Алеша») Или по номеру телефона на карту «Сбербанка» (карта оформлена на маму). Мобильный банк по номеру телефона: +7 950 200 58 42. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Соне. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.