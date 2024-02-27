Смертельно больной Соне Рожиной из Екатеринбурга собрали 8 млн за два дня после новости URA.RU

После публикации на сайте URA.RU истории маленькой екатеринбурженки Сони Рожиной, у которой при рождении обнаружили синдром Гурлера, неравнодушные россияне отправили на лечение ребенка 8 миллионов рублей. Об этом корреспонденту агентства сообщила мама девочки Карина Рожина. Первый материал о благотворительном сборе был опубликован 26 февраля.
Российские врачи оказались бессильны в борьбе за жизнь Сони. У девочки смертельный диагноз — синдром Гурлера. Родители обращались в медцентры страны, но медики отказались оперировать ее, ссылаясь на высокие риски. Несмотря на сложную ситуацию, мама не стала сдаваться и обратилась в иностранные клиники. Израильские врачи заявили, что Соню спасет пересадка костного мозга. Лечение русской девочки с Урала оценили в 28 миллионов рублей.
Синдром Гурлера — это тяжелое наследственное заболевание обмена веществ из группы мукополисахаридозов. Клиническая картина крайне разнообразна, включает задержку психомоторного развития, грубые деформации костей черепа и скелета, сердечно-легочные нарушения.
«Израильская клиника выставила счет на лечение Сони в размере 28 миллионов рублей. На сегодняшний день удалось собрать 20 миллионов рублей. Остался, можно сказать, последний рывок на пути к полноценной жизни для нашей девочки. Мы благодарим всех, кто принял участие в благотворительном сборе для нашей дочки Сони. Мы нуждаемся в каждом из вас», — сказала мама юной екатеринбурженки.
Помочь Соне Рожиной можно разными способами:
- Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;
- Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;
- Можно поддержать рублем.
Если вы хотите внести вклад в общий сбор, то перечислите любую посильную сумму по следующим реквизитам:
Расчетный счет в «Сбербанке» Банк Северо-Западный Банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург (сбор ведет БФ «Алеша»)
- Расчетный счет 40703810055240000272
- Счет банка 30101810500000000653
- БИК 044030653
- КПП 780501001
- ИНН 7805303459
- Получатель — Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша»
- Назначение платежа — Благотворительное пожертвование
Или по номеру телефона на карту «Сбербанка» (карта оформлена на маму). Мобильный банк по номеру телефона: +7 950 200 58 42.
URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Соне. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.
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