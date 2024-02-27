27 февраля 2024

В Тюмени к 8 Марта разыграют стайлер за 40 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, цветы, тюльпаны, весна, 8 марта, букет тюльпанов
Розыгрыш будет проходить среди тюменок до 10 марта Фото:

В Тюмени к Международному женскому дню пройдет розыгрыш, где главным призом будет фен-стайлер стоимостью 40 тысяч рублей. Как рассказали URA.RU организаторы розыгрыша, акцию проведут среди девушек и женщин, которые посетят кафе «Завтрак» до 10 марта.

«Для наших гостей мы устроили розыгрыш, где главным призом будет стайлер марки Bork, стоимостью 39900 рублей. Принять участие могут только девушки и женщины, итоги подведем 10 марта — это будет подарком в Международному женскому дню», — рассказали представители заведения.

Стайлер российской марки сейчас доступен на маркетплейсах только по предзаказу. Ранее редакция URA.RU составила список лучших подарков женщинам на 8 Марта.

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В Тюмени к Международному женскому дню пройдет розыгрыш, где главным призом будет фен-стайлер стоимостью 40 тысяч рублей. Как рассказали URA.RU организаторы розыгрыша, акцию проведут среди девушек и женщин, которые посетят кафе «Завтрак» до 10 марта. «Для наших гостей мы устроили розыгрыш, где главным призом будет стайлер марки Bork, стоимостью 39900 рублей. Принять участие могут только девушки и женщины, итоги подведем 10 марта — это будет подарком в Международному женскому дню», — рассказали представители заведения. Стайлер российской марки сейчас доступен на маркетплейсах только по предзаказу. Ранее редакция URA.RU составила список лучших подарков женщинам на 8 Марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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