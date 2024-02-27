В Тюмени к 8 Марта разыграют стайлер за 40 тысяч рублей

28 февраля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Розыгрыш будет проходить среди тюменок до 10 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени к Международному женскому дню пройдет розыгрыш, где главным призом будет фен-стайлер стоимостью 40 тысяч рублей. Как рассказали URA.RU организаторы розыгрыша, акцию проведут среди девушек и женщин, которые посетят кафе «Завтрак» до 10 марта. «Для наших гостей мы устроили розыгрыш, где главным призом будет стайлер марки Bork, стоимостью 39900 рублей. Принять участие могут только девушки и женщины, итоги подведем 10 марта — это будет подарком в Международному женскому дню», — рассказали представители заведения. Стайлер российской марки сейчас доступен на маркетплейсах только по предзаказу. Ранее редакция URA.RU составила список лучших подарков женщинам на 8 Марта.

В Тюмени к Международному женскому дню пройдет розыгрыш, где главным призом будет фен-стайлер стоимостью 40 тысяч рублей. Как рассказали URA.RU организаторы розыгрыша, акцию проведут среди девушек и женщин, которые посетят кафе «Завтрак» до 10 марта. «Для наших гостей мы устроили розыгрыш, где главным призом будет стайлер марки Bork, стоимостью 39900 рублей. Принять участие могут только девушки и женщины, итоги подведем 10 марта — это будет подарком в Международному женскому дню», — рассказали представители заведения. Стайлер российской марки сейчас доступен на маркетплейсах только по предзаказу. Ранее редакция URA.RU составила список лучших подарков женщинам на 8 Марта.