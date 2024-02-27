В Пермском крае тяжелобольной ребенок едва не умер из-за коммунальной аварии

В Лысьве Пермского края на грани гибели оказался 13-летний Кирилл Останин. Из-за врожденного тяжелого заболевания он постоянно подключен к кислородному концентратору, работающему от обычной розетки. Когда в городе отключили электричество, аппаратура выключилась, а мальчика чудом удалось спасти, рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим».
«В ночь аварии на электросетях мама Кирилла спала с ночником, поэтому сразу заметила моргание света. У Кирилла перестали работать откашливатель, убирающий из легких слизь, и кислородная линия», — рассказали URA.RU в фонде. Электричества не было более часа. По словам мамы мальчика, когда приехала скорая, ребенок уже «почти отключался». В больнице оборудование Кирилла запустили от автономного источника энергии.
Чтобы такого не случалось в будущем, фонд «Дедморозим» объявил сбор средств на портативное оборудование, которое работает независимо от электросети. Тогда мальчик сможет находиться дома, в кругу семьи, и не опасаться за свою жизнь.
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