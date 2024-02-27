27 февраля 2024

В Пермском крае тяжелобольной ребенок едва не умер из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, кислородные концентраторы
Кириллу нужен автономный кислородный концентратор Фото:
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Коммунальные аварии в России

В Лысьве Пермского края на грани гибели оказался 13-летний Кирилл Останин. Из-за врожденного тяжелого заболевания он постоянно подключен к кислородному концентратору, работающему от обычной розетки. Когда в городе отключили электричество, аппаратура выключилась, а мальчика чудом удалось спасти, рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим».

«В ночь аварии на электросетях мама Кирилла спала с ночником, поэтому сразу заметила моргание света. У Кирилла перестали работать откашливатель, убирающий из легких слизь, и кислородная линия», — рассказали URA.RU в фонде. Электричества не было более часа. По словам мамы мальчика, когда приехала скорая, ребенок уже «почти отключался». В больнице оборудование Кирилла запустили от автономного источника энергии.

Чтобы такого не случалось в будущем, фонд «Дедморозим» объявил сбор средств на портативное оборудование, которое работает независимо от электросети. Тогда мальчик сможет находиться дома, в кругу семьи, и не опасаться за свою жизнь.

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В Лысьве Пермского края на грани гибели оказался 13-летний Кирилл Останин. Из-за врожденного тяжелого заболевания он постоянно подключен к кислородному концентратору, работающему от обычной розетки. Когда в городе отключили электричество, аппаратура выключилась, а мальчика чудом удалось спасти, рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим». «В ночь аварии на электросетях мама Кирилла спала с ночником, поэтому сразу заметила моргание света. У Кирилла перестали работать откашливатель, убирающий из легких слизь, и кислородная линия», — рассказали URA.RU в фонде. Электричества не было более часа. По словам мамы мальчика, когда приехала скорая, ребенок уже «почти отключался». В больнице оборудование Кирилла запустили от автономного источника энергии. Чтобы такого не случалось в будущем, фонд «Дедморозим» объявил сбор средств на портативное оборудование, которое работает независимо от электросети. Тогда мальчик сможет находиться дома, в кругу семьи, и не опасаться за свою жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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