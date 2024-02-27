Прокуратура ХМАО подключилась к ЧП с отравлением подростков алкоголем

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) организовала проверку после инцидента с отравлением алкоголем 15-летних подростков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с подростками», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку по инциденту. Ее ход контролирует прокуратура.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подростки отравились алкоголем, купленным в магазине. Силовики изъяли всю спиртосодержащую продукцию, а на продавца и родителей несовершеннолетних составили административные протоколы.
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