27 февраля 2024

Прокуратура ХМАО подключилась к ЧП с отравлением подростков алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, прокурор, проверка, погоны
Прокуратура Нижневартовска проводит проверку по факту инцидента Фото:

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) организовала проверку после инцидента с отравлением алкоголем 15-летних подростков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с подростками», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по инциденту. Ее ход контролирует прокуратура.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подростки отравились алкоголем, купленным в магазине. Силовики изъяли всю спиртосодержащую продукцию, а на продавца и родителей несовершеннолетних составили административные протоколы.

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Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) организовала проверку после инцидента с отравлением алкоголем 15-летних подростков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с подростками», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Правоохранительные органы начали доследственную проверку по инциденту. Ее ход контролирует прокуратура. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подростки отравились алкоголем, купленным в магазине. Силовики изъяли всю спиртосодержащую продукцию, а на продавца и родителей несовершеннолетних составили административные протоколы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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