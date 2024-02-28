Курганская фирма такси «Максим» обвинила тюменских чиновников во лжи

Курганская фирма такси «Максим» требует включить ее в реестр перевозчиков Тюмени

28 февраля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Комания «Максим» подала в суд на ГУС Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганское такси получило отказ от тюменских властей В курганской компании «Максим» считают, что Главное управление строительства (ГУС) Тюменской области отказывает фирме во внесении в реестр служб заказа легкового такси Тюмени по надуманным причинам. В пресс-службе перевозчика заявили, что ГУС постоянно озвучивает разные причины, по которым организации отказали в регистрации. «Сегодня Главное управление строительства Тюменской области в публичном ответе озвучило новую причину отказа в предоставлении государственной услуги по внесению тюменского юрлица сервиса „Максим“ в реестр служб заказа легкового такси — якобы отсутствие юридической информации на сайте. Это уже третья версия отказа, которая ранее официально нам не заявлялась. Объективно не существует никаких нарушений, препятствующих внесению юрлица сервиса „Максим“ (ООО „Максим-Тюмень“) в региональный реестр служб заказа легкового такси», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Максим». Там добавили, что на тюменской вкладке официального сайта сервиса «Максим» указаны все актуальные данные о региональном представителе перевозчика. В том числе ИНН, ОГРН, адрес и режим работы офиса, контактное лицо. В официальном ответе URA.RU курганская компания призвала ГУС Тюменской области включить «Максим» в реестр служб заказа легкового такси Тюмени в досудебном порядке. Ранее URA.RU писало, что Главное управление строительства Тюменской области не стало вносить компанию «Максим» в реестр служб заказа легкового такси Тюмени. По официальной версии — из-за недостатка информации на сайте перевозчика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В курганской компании «Максим» считают, что Главное управление строительства (ГУС) Тюменской области отказывает фирме во внесении в реестр служб заказа легкового такси Тюмени по надуманным причинам. В пресс-службе перевозчика заявили, что ГУС постоянно озвучивает разные причины, по которым организации отказали в регистрации. «Сегодня Главное управление строительства Тюменской области в публичном ответе озвучило новую причину отказа в предоставлении государственной услуги по внесению тюменского юрлица сервиса „Максим“ в реестр служб заказа легкового такси — якобы отсутствие юридической информации на сайте. Это уже третья версия отказа, которая ранее официально нам не заявлялась. Объективно не существует никаких нарушений, препятствующих внесению юрлица сервиса „Максим“ (ООО „Максим-Тюмень“) в региональный реестр служб заказа легкового такси», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Максим». Там добавили, что на тюменской вкладке официального сайта сервиса «Максим» указаны все актуальные данные о региональном представителе перевозчика. В том числе ИНН, ОГРН, адрес и режим работы офиса, контактное лицо. В официальном ответе URA.RU курганская компания призвала ГУС Тюменской области включить «Максим» в реестр служб заказа легкового такси Тюмени в досудебном порядке. Ранее URA.RU писало, что Главное управление строительства Тюменской области не стало вносить компанию «Максим» в реестр служб заказа легкового такси Тюмени. По официальной версии — из-за недостатка информации на сайте перевозчика.