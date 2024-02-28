Курганская фирма такси «Максим» обвинила тюменских чиновников во лжи

Курганская фирма такси «Максим» требует включить ее в реестр перевозчиков Тюмени
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Город. Курган, такси, такси максим
Комания «Максим» подала в суд на ГУС Тюменской области Фото:
новость из сюжета
Курганское такси получило отказ от тюменских властей

В курганской компании «Максим» считают, что Главное управление строительства (ГУС) Тюменской области отказывает фирме во внесении в реестр служб заказа легкового такси Тюмени по надуманным причинам. В пресс-службе перевозчика заявили, что ГУС постоянно озвучивает разные причины, по которым организации отказали в регистрации.

«Сегодня Главное управление строительства Тюменской области в публичном ответе озвучило новую причину отказа в предоставлении государственной услуги по внесению тюменского юрлица сервиса „Максим“ в реестр служб заказа легкового такси — якобы отсутствие юридической информации на сайте. Это уже третья версия отказа, которая ранее официально нам не заявлялась. Объективно не существует никаких нарушений, препятствующих внесению юрлица сервиса „Максим“ (ООО „Максим-Тюмень“) в региональный реестр служб заказа легкового такси», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Максим».

Там добавили, что на тюменской вкладке официального сайта сервиса «Максим» указаны все актуальные данные о региональном представителе перевозчика. В том числе ИНН, ОГРН, адрес и режим работы офиса, контактное лицо. В официальном ответе URA.RU курганская компания призвала ГУС Тюменской области включить «Максим» в реестр служб заказа легкового такси Тюмени в досудебном порядке.

Ранее URA.RU писало, что Главное управление строительства Тюменской области не стало вносить компанию «Максим» в реестр служб заказа легкового такси Тюмени. По официальной версии — из-за недостатка информации на сайте перевозчика.

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В курганской компании «Максим» считают, что Главное управление строительства (ГУС) Тюменской области отказывает фирме во внесении в реестр служб заказа легкового такси Тюмени по надуманным причинам. В пресс-службе перевозчика заявили, что ГУС постоянно озвучивает разные причины, по которым организации отказали в регистрации. «Сегодня Главное управление строительства Тюменской области в публичном ответе озвучило новую причину отказа в предоставлении государственной услуги по внесению тюменского юрлица сервиса „Максим“ в реестр служб заказа легкового такси — якобы отсутствие юридической информации на сайте. Это уже третья версия отказа, которая ранее официально нам не заявлялась. Объективно не существует никаких нарушений, препятствующих внесению юрлица сервиса „Максим“ (ООО „Максим-Тюмень“) в региональный реестр служб заказа легкового такси», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Максим». Там добавили, что на тюменской вкладке официального сайта сервиса «Максим» указаны все актуальные данные о региональном представителе перевозчика. В том числе ИНН, ОГРН, адрес и режим работы офиса, контактное лицо. В официальном ответе URA.RU курганская компания призвала ГУС Тюменской области включить «Максим» в реестр служб заказа легкового такси Тюмени в досудебном порядке. Ранее URA.RU писало, что Главное управление строительства Тюменской области не стало вносить компанию «Максим» в реестр служб заказа легкового такси Тюмени. По официальной версии — из-за недостатка информации на сайте перевозчика.
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