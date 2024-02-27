Власти Тюмени отказали крупной компании такси Кургана в разрешении на перевозки

27 февраля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Курганское такси разбирается с тюменскими властями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганскому сервису такси «Максим» не разрешили заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Его отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как компания не является правообладателем федерального сайта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Действительно то, что Тюменская область единственная в России, в которой сервису „Максим“ на данный момент отказано в удовлетворении заявления о предоставлении права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси на территории региона. Отказ мотивируется тем, что ООО „Максим-Тюмень“ не является правообладателем сайтов taximaxim.ru и taxipoehali.ru», — рассказал URA.RU пресс-секретарь сервиса Павел Стенников. По информации пресс-службы, такое решение Главного управления строительства по Тюменской области выходит за рамки Федерального закона № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». В законе указан исчерпывающий перечень документов для внесения в реестр служб заказа легкового такси, в котором нет информации о том, что заявитель должен владеть сайтами. Стенников пояснил URA.RU, что нормы других законов об информации, на которые в отказе ссылается тюменский уполномоченный орган, не имеют отношения к реестру служб заказа легкового такси. В пресс-службе пояснили, что этим решением ведомство нарушает права сервиса «Максим» в сфере бизнеса. В настоящее время сервис «Максим» работает в Тюмени в штатном режиме, рассказал Стенников. Речь не идет о запрете деятельности, никаких нарушений нет. В регионе проходит процедура внесения юрлица сервиса в реестр по новому закону о такси. Его нормы неверно истолкованы региональным уполномоченным органом. Этот процедурный вопрос вскоре решится, сообщили в компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганскому сервису такси «Максим» не разрешили заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Его отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как компания не является правообладателем федерального сайта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Действительно то, что Тюменская область единственная в России, в которой сервису „Максим“ на данный момент отказано в удовлетворении заявления о предоставлении права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси на территории региона. Отказ мотивируется тем, что ООО „Максим-Тюмень“ не является правообладателем сайтов taximaxim.ru и taxipoehali.ru», — рассказал URA.RU пресс-секретарь сервиса Павел Стенников. По информации пресс-службы, такое решение Главного управления строительства по Тюменской области выходит за рамки Федерального закона № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». В законе указан исчерпывающий перечень документов для внесения в реестр служб заказа легкового такси, в котором нет информации о том, что заявитель должен владеть сайтами. Стенников пояснил URA.RU, что нормы других законов об информации, на которые в отказе ссылается тюменский уполномоченный орган, не имеют отношения к реестру служб заказа легкового такси. В пресс-службе пояснили, что этим решением ведомство нарушает права сервиса «Максим» в сфере бизнеса. В настоящее время сервис «Максим» работает в Тюмени в штатном режиме, рассказал Стенников. Речь не идет о запрете деятельности, никаких нарушений нет. В регионе проходит процедура внесения юрлица сервиса в реестр по новому закону о такси. Его нормы неверно истолкованы региональным уполномоченным органом. Этот процедурный вопрос вскоре решится, сообщили в компании.