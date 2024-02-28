Тюменские чиновники ответили на претензии курганской фирмы такси «Максим»

ГУС: для продолжения работы в Тюмени такси «Максим» нужно изменить сайт
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Демонтаж киоска на улице Розы Люксембург, 34а. Екатеринбург, такси, демонтаж киоска
Курганской фирме такси «Максим» отказали в регистрации на территории Тюмени Фото:
новость из сюжета
Курганское такси получило отказ от тюменских властей

Для продолжения работы на территории Тюмени курганской фирме такси «Максим» необходимо внести на сайт юридические данные компании-посредника, которая принимает заказы от жителей города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главном управлении строительства (ГУС) по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что ГУС не выдало курганскому агрегатору разрешение на перевозки в Тюмени.

«Служба заказа такси несет полную либо совместную с перевозчиком ответственность перед пассажиром, поэтому если служба заказа такси планирует принимать заказы через сайт в интернете, он должен строго соответствовать закону. На сайте должна быть размещена информация с юридическими данными компании, которая принимает заказы. При возникновении спорных ситуаций пассажиры и сами таксисты должны знать, к какой организации обратиться», — указано в комментарии ГУС Тюменской области.

Там добавили, что представители ГУС разъяснили курганской фирме «Максим», как устранить существующие нарушения. После этого компания сможет повторно обратиться за выдачей разрешения на обслуживание пассажиров в Тюмени.

Ранее URA.RU писало о том, что ГУС Тюменской области не разрешило такси «Максим» заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Компанию отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси из-за проблем с официальным сайтом перевозчика. Сервис подал на ГУС в арбитражный суд, рассмотрение дела назначили на 20 марта.

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Для продолжения работы на территории Тюмени курганской фирме такси «Максим» необходимо внести на сайт юридические данные компании-посредника, которая принимает заказы от жителей города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главном управлении строительства (ГУС) по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что ГУС не выдало курганскому агрегатору разрешение на перевозки в Тюмени. «Служба заказа такси несет полную либо совместную с перевозчиком ответственность перед пассажиром, поэтому если служба заказа такси планирует принимать заказы через сайт в интернете, он должен строго соответствовать закону. На сайте должна быть размещена информация с юридическими данными компании, которая принимает заказы. При возникновении спорных ситуаций пассажиры и сами таксисты должны знать, к какой организации обратиться», — указано в комментарии ГУС Тюменской области. Там добавили, что представители ГУС разъяснили курганской фирме «Максим», как устранить существующие нарушения. После этого компания сможет повторно обратиться за выдачей разрешения на обслуживание пассажиров в Тюмени. Ранее URA.RU писало о том, что ГУС Тюменской области не разрешило такси «Максим» заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Компанию отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси из-за проблем с официальным сайтом перевозчика. Сервис подал на ГУС в арбитражный суд, рассмотрение дела назначили на 20 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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