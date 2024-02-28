Тюменские чиновники ответили на претензии курганской фирмы такси «Максим»

ГУС: для продолжения работы в Тюмени такси «Максим» нужно изменить сайт

28 февраля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Курганской фирме такси «Максим» отказали в регистрации на территории Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Курганское такси получило отказ от тюменских властей Для продолжения работы на территории Тюмени курганской фирме такси «Максим» необходимо внести на сайт юридические данные компании-посредника, которая принимает заказы от жителей города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главном управлении строительства (ГУС) по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что ГУС не выдало курганскому агрегатору разрешение на перевозки в Тюмени. «Служба заказа такси несет полную либо совместную с перевозчиком ответственность перед пассажиром, поэтому если служба заказа такси планирует принимать заказы через сайт в интернете, он должен строго соответствовать закону. На сайте должна быть размещена информация с юридическими данными компании, которая принимает заказы. При возникновении спорных ситуаций пассажиры и сами таксисты должны знать, к какой организации обратиться», — указано в комментарии ГУС Тюменской области. Там добавили, что представители ГУС разъяснили курганской фирме «Максим», как устранить существующие нарушения. После этого компания сможет повторно обратиться за выдачей разрешения на обслуживание пассажиров в Тюмени. Ранее URA.RU писало о том, что ГУС Тюменской области не разрешило такси «Максим» заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Компанию отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси из-за проблем с официальным сайтом перевозчика. Сервис подал на ГУС в арбитражный суд, рассмотрение дела назначили на 20 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для продолжения работы на территории Тюмени курганской фирме такси «Максим» необходимо внести на сайт юридические данные компании-посредника, которая принимает заказы от жителей города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главном управлении строительства (ГУС) по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что ГУС не выдало курганскому агрегатору разрешение на перевозки в Тюмени. «Служба заказа такси несет полную либо совместную с перевозчиком ответственность перед пассажиром, поэтому если служба заказа такси планирует принимать заказы через сайт в интернете, он должен строго соответствовать закону. На сайте должна быть размещена информация с юридическими данными компании, которая принимает заказы. При возникновении спорных ситуаций пассажиры и сами таксисты должны знать, к какой организации обратиться», — указано в комментарии ГУС Тюменской области. Там добавили, что представители ГУС разъяснили курганской фирме «Максим», как устранить существующие нарушения. После этого компания сможет повторно обратиться за выдачей разрешения на обслуживание пассажиров в Тюмени. Ранее URA.RU писало о том, что ГУС Тюменской области не разрешило такси «Максим» заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Компанию отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси из-за проблем с официальным сайтом перевозчика. Сервис подал на ГУС в арбитражный суд, рассмотрение дела назначили на 20 марта.