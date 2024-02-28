На перевале Дятлова спасли человека, который пытался там вылечиться от болезни

Национальная служба санитарной авиации Ростеха спасла человека, который пытался вылечиться от коронавируса на перевале Дятлова (Свредловская область). Сообщение об этом появилось в мессенджере Telegram.
«Национальная служба санитарной авиации Ростеха спасла человека, который решил вылечиться от коронавируса, посетив перевал Дятлова в Свердловской области. Мужчине „магическое место“ не помогло, ему стало гораздо хуже. Для эвакуации пришлось поднимать в воздух медицинский вертолет», — говорится в сообщении telegram-канала «Ростех»
Всего за 2023 год пилоты НССА совершили более 10,6 тысяч вылетов на вызовы по всей стране. Эта цифра оказалась на 55% больше, чем годом ранее. Действия специалистов службы помогли спасти жизни и здоровье более 12,1 тысяч пациентов.
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