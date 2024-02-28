На перевале Дятлова спасли человека, который пытался там вылечиться от болезни

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Саумское месторождение - карьер под перевалом Дятлова. Подготовка к разработке
Свердловчанин хотел вылечить вирус в «магическом месте» (архивное фото) Фото:

Национальная служба санитарной авиации Ростеха спасла человека, который пытался вылечиться от коронавируса на перевале Дятлова (Свредловская область). Сообщение об этом появилось в мессенджере Telegram.

«Национальная служба санитарной авиации Ростеха спасла человека, который решил вылечиться от коронавируса, посетив перевал Дятлова в Свердловской области. Мужчине „магическое место“ не помогло, ему стало гораздо хуже. Для эвакуации пришлось поднимать в воздух медицинский вертолет», — говорится в сообщении telegram-канала «Ростех»

Всего за 2023 год пилоты НССА совершили более 10,6 тысяч вылетов на вызовы по всей стране. Эта цифра оказалась на 55% больше, чем годом ранее. Действия специалистов службы помогли спасти жизни и здоровье более 12,1 тысяч пациентов.

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Национальная служба санитарной авиации Ростеха спасла человека, который пытался вылечиться от коронавируса на перевале Дятлова (Свредловская область). Сообщение об этом появилось в мессенджере Telegram. «Национальная служба санитарной авиации Ростеха спасла человека, который решил вылечиться от коронавируса, посетив перевал Дятлова в Свердловской области. Мужчине „магическое место“ не помогло, ему стало гораздо хуже. Для эвакуации пришлось поднимать в воздух медицинский вертолет», — говорится в сообщении telegram-канала «Ростех» Всего за 2023 год пилоты НССА совершили более 10,6 тысяч вылетов на вызовы по всей стране. Эта цифра оказалась на 55% больше, чем годом ранее. Действия специалистов службы помогли спасти жизни и здоровье более 12,1 тысяч пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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