В Кургане создадут центр регулирования светофоров с помощью ИИ

Центр регулирования светофоров оборудуют в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане создадут центр регулирования светофорного движения с искусственным интеллектом (ИИ). Он начнет функционировать в полную силу в 2025 году, рассказал начальник УМВД России по городу Кургану Дмитрий Игошин на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Администрация города провела большую работу. В 2024 году будут выделяться средства на Центр регулировки светофорного движения, который будет заниматься этими вопросами в режиме онлайн. Плохо то, что в 2024 году только закупят оборудование, определятся с местом размещения, а полноценно он будет функционировать в 2025 году», — сказал Игошин.

В центре будет использоваться искусственный интеллект, который сможет анализировать эффективность работы светофоров и ситуацию на дорогах. Депутаты спросили Игошина о целесообразности установки некоторых светофоров в местах, где не бывает заторов. Например, на повороте на Смолено. Игошин ответил, что ведомство не занимается установкой и регулированием светофоров, но старается влиять на эти процессы, направляя в администрацию предложения.