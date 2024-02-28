В Кургане создадут центр регулирования светофоров с помощью ИИ

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© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, светофор, знак, зеленый свет, переход, пешеходный, зеленый цвет
Центр регулирования светофоров оборудуют в 2024 году Фото:

В Кургане создадут центр регулирования светофорного движения с искусственным интеллектом (ИИ). Он начнет функционировать в полную силу в 2025 году, рассказал начальник УМВД России по городу Кургану Дмитрий Игошин на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Администрация города провела большую работу. В 2024 году будут выделяться средства на Центр регулировки светофорного движения, который будет заниматься этими вопросами в режиме онлайн. Плохо то, что в 2024 году только закупят оборудование, определятся с местом размещения, а полноценно он будет функционировать в 2025 году», — сказал Игошин.

В центре будет использоваться искусственный интеллект, который сможет анализировать эффективность работы светофоров и ситуацию на дорогах. Депутаты спросили Игошина о целесообразности установки некоторых светофоров в местах, где не бывает заторов. Например, на повороте на Смолено. Игошин ответил, что ведомство не занимается установкой и регулированием светофоров, но старается влиять на эти процессы, направляя в администрацию предложения.

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В Кургане создадут центр регулирования светофорного движения с искусственным интеллектом (ИИ). Он начнет функционировать в полную силу в 2025 году, рассказал начальник УМВД России по городу Кургану Дмитрий Игошин на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Администрация города провела большую работу. В 2024 году будут выделяться средства на Центр регулировки светофорного движения, который будет заниматься этими вопросами в режиме онлайн. Плохо то, что в 2024 году только закупят оборудование, определятся с местом размещения, а полноценно он будет функционировать в 2025 году», — сказал Игошин. В центре будет использоваться искусственный интеллект, который сможет анализировать эффективность работы светофоров и ситуацию на дорогах. Депутаты спросили Игошина о целесообразности установки некоторых светофоров в местах, где не бывает заторов. Например, на повороте на Смолено. Игошин ответил, что ведомство не занимается установкой и регулированием светофоров, но старается влиять на эти процессы, направляя в администрацию предложения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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