Челябинцу отказались компенсировать полную стоимость квартиры в аварийном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Суд вернет владельцу лишь полтора миллиона рублей Фото:

Советский районный суд Челябинска отказал владельцу квартиры в компенсации полной стоимости квартиры в аварийном доме. Причиной стала дата приобретения недвижимости, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Собственник потребовал 2,5 миллиона рублей вместо указанных в договоре 1,5 миллионов рублей.

«Распоряжением первого замглавы Челябинска от 30.06.2016 Nº 7320-п многоквартирный дом Nº 41-а по улице Воровского в Челябинске признан аварийным и подлежащим сносу. Собственником квартиры стал гражданин, который купил ее после признания дома аварийным на основании договора купли-продажи, согласно которому ее стоимость составила полтора миллиона рублей. Согласно части 8.2 статьи 32 ЖК РФ компенсация не может превышать стоимость покупки», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе мэрии добавили, что в этом случае собственник также не имеет права на получение аналогичного жилья взамен снесенному. Владелец квартиры отказался от компенсации в размере 1,5 миллионов рублей, поэтому мэрия Челябинска обратилась в суд для изъятия помещения. Решение суда и апелляция на него постановила, что требования мэрии правомерны.

За время судебных разбирательств собственник сумел обменять квартиру на другую, передав права собственности третьему лицу. Новый собственник принес заключение оценщика, в котором стоимость жилья существенно превышала полтора миллиона рублей. В мэрии обратились в суд для изменения ответчика, и суд также удовлетворил это требование, оставив прежнее решение без изменений.

«Таким образом, спорное жилое помещение подлежит изъятию для муниципальных нужд на основании вступившего в законную силу решения Советского районного суда Челябинска. Новому собственнику будет выплачено возмещение в размере полутора миллионов рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

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Советский районный суд Челябинска отказал владельцу квартиры в компенсации полной стоимости квартиры в аварийном доме. Причиной стала дата приобретения недвижимости, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Собственник потребовал 2,5 миллиона рублей вместо указанных в договоре 1,5 миллионов рублей. «Распоряжением первого замглавы Челябинска от 30.06.2016 Nº 7320-п многоквартирный дом Nº 41-а по улице Воровского в Челябинске признан аварийным и подлежащим сносу. Собственником квартиры стал гражданин, который купил ее после признания дома аварийным на основании договора купли-продажи, согласно которому ее стоимость составила полтора миллиона рублей. Согласно части 8.2 статьи 32 ЖК РФ компенсация не может превышать стоимость покупки», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии. В пресс-службе мэрии добавили, что в этом случае собственник также не имеет права на получение аналогичного жилья взамен снесенному. Владелец квартиры отказался от компенсации в размере 1,5 миллионов рублей, поэтому мэрия Челябинска обратилась в суд для изъятия помещения. Решение суда и апелляция на него постановила, что требования мэрии правомерны. За время судебных разбирательств собственник сумел обменять квартиру на другую, передав права собственности третьему лицу. Новый собственник принес заключение оценщика, в котором стоимость жилья существенно превышала полтора миллиона рублей. В мэрии обратились в суд для изменения ответчика, и суд также удовлетворил это требование, оставив прежнее решение без изменений. «Таким образом, спорное жилое помещение подлежит изъятию для муниципальных нужд на основании вступившего в законную силу решения Советского районного суда Челябинска. Новому собственнику будет выплачено возмещение в размере полутора миллионов рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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