В Челябинске задержанный выпрыгнул из окна отдела полиции во время суда

28 февраля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

По факту произошедшего проводится проверка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске задержанный мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в тот момент, когда суд по видеконференцсвязи рассматривал его дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, с различными травмами его доставили в больницу, где он скончался. «В отдел полиции за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения был доставлен ранее судимый за грабеж местный житель. Через несколько часов задержанного перевели в комнату для проведения видеоконференции, посредством которой в дистанционном формате происходило рассмотрение судом административного правонарушения. Внезапно злоумышленник предпринял попытку скрыться, выпрыгнув из окна кабинета, расположенного на четвертом этаже», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. При падении мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу. Врачи сделали все для его спасения, но травмы оказались несовместимы с жизнью. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Челябинске задержанный мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в тот момент, когда суд по видеконференцсвязи рассматривал его дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, с различными травмами его доставили в больницу, где он скончался. «В отдел полиции за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения был доставлен ранее судимый за грабеж местный житель. Через несколько часов задержанного перевели в комнату для проведения видеоконференции, посредством которой в дистанционном формате происходило рассмотрение судом административного правонарушения. Внезапно злоумышленник предпринял попытку скрыться, выпрыгнув из окна кабинета, расположенного на четвертом этаже», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. При падении мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу. Врачи сделали все для его спасения, но травмы оказались несовместимы с жизнью. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.