В Тюменской области попрощались с погибшим на СВО. Фото

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Прощание со стрелком состоялось 27 февраля Фото:
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В селе Луговом (Тюменская область) состоялось прощание с Василием Надеиным, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщает администрация Дубровинского сельского поселения.

«27.02.2024 состоялось прощание с нашим земляком, погибшим в служебной командировке в зоне СВО Надеиным Василием Сергеевичем. Жители Дубровинского поселения выражают глубокое соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении.

Василии Надеин служил в МВД с 2021 года. В зону СВО ушел в ноябре 2023 года, проходил службу в 72 мотострелковой бригаде в должности стрелка. Был ранен, прошел реабилитацию. Погиб 18 февраля 2024 года.

Фото: администрация Дубровинского сельского поселения, https://vk.com/dubrovnoe_vagay
Фото: администрация Дубровинского сельского поселения, https://vk.com/dubrovnoe_vagay

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В селе Луговом (Тюменская область) состоялось прощание с Василием Надеиным, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщает администрация Дубровинского сельского поселения. «27.02.2024 состоялось прощание с нашим земляком, погибшим в служебной командировке в зоне СВО Надеиным Василием Сергеевичем. Жители Дубровинского поселения выражают глубокое соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении. Василии Надеин служил в МВД с 2021 года. В зону СВО ушел в ноябре 2023 года, проходил службу в 72 мотострелковой бригаде в должности стрелка. Был ранен, прошел реабилитацию. Погиб 18 февраля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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