Прощание со стрелком состоялось 27 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В селе Луговом (Тюменская область) состоялось прощание с Василием Надеиным, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщает администрация Дубровинского сельского поселения.
«27.02.2024 состоялось прощание с нашим земляком, погибшим в служебной командировке в зоне СВО Надеиным Василием Сергеевичем. Жители Дубровинского поселения выражают глубокое соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении.
Василии Надеин служил в МВД с 2021 года. В зону СВО ушел в ноябре 2023 года, проходил службу в 72 мотострелковой бригаде в должности стрелка. Был ранен, прошел реабилитацию. Погиб 18 февраля 2024 года.
Фото: администрация Дубровинского сельского поселения, https://vk.com/dubrovnoe_vagay
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