В Тюменской области попрощались с погибшим на СВО. Фото

28 февраля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Прощание со стрелком состоялось 27 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Луговом (Тюменская область) состоялось прощание с Василием Надеиным, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщает администрация Дубровинского сельского поселения. «27.02.2024 состоялось прощание с нашим земляком, погибшим в служебной командировке в зоне СВО Надеиным Василием Сергеевичем. Жители Дубровинского поселения выражают глубокое соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении. Василии Надеин служил в МВД с 2021 года. В зону СВО ушел в ноябре 2023 года, проходил службу в 72 мотострелковой бригаде в должности стрелка. Был ранен, прошел реабилитацию. Погиб 18 февраля 2024 года. Фото: администрация Дубровинского сельского поселения, https://vk.com/dubrovnoe_vagay

В селе Луговом (Тюменская область) состоялось прощание с Василием Надеиным, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщает администрация Дубровинского сельского поселения. «27.02.2024 состоялось прощание с нашим земляком, погибшим в служебной командировке в зоне СВО Надеиным Василием Сергеевичем. Жители Дубровинского поселения выражают глубокое соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении. Василии Надеин служил в МВД с 2021 года. В зону СВО ушел в ноябре 2023 года, проходил службу в 72 мотострелковой бригаде в должности стрелка. Был ранен, прошел реабилитацию. Погиб 18 февраля 2024 года.