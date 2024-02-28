Пермячка пожаловалась в прокуратуру на снежную свалку

Пермячку возмутили горы снега в поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница пермского микрорайона Бахаревка пожаловалась в природоохранную прокуратуру на свалку снега, которой КАМАЗы привозят и вываливают в поле. По мнению женщины, снежные горы создают угрозу экологии.

«По словам женщины, рядом находится поле, земельные участки на котором предоставляют многодетным семьям. В прошлом году снег сюда тоже привозили. В этом году снег стали привозить в январе. В феврале женщина обратилась в Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Ответ пока не пришел», — сообщает 59.RU.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили журналистам издания, что подрядные организации, которые занимаются работами по содержанию и ремонту улиц, вывозят снег только на оборудованный снежный полигон на Промышленной улице Корреспонденты направили запрос в прокуратуру Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми наблюдается не прогнозировавшийся синоптиками снегопад. При этом метеорологи отмечают, что в итоге месячная норма осадков за февраль будет превышена.