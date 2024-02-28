Пермячка пожаловалась в прокуратуру на снежную свалку

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, сугроб, снег, зима, уборка улиц
Пермячку возмутили горы снега в поле Фото:

Жительница пермского микрорайона Бахаревка пожаловалась в природоохранную прокуратуру на свалку снега, которой КАМАЗы привозят и вываливают в поле. По мнению женщины, снежные горы создают угрозу экологии.

«По словам женщины, рядом находится поле, земельные участки на котором предоставляют многодетным семьям. В прошлом году снег сюда тоже привозили. В этом году снег стали привозить в январе. В феврале женщина обратилась в Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Ответ пока не пришел», — сообщает 59.RU.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили журналистам издания, что подрядные организации, которые занимаются работами по содержанию и ремонту улиц, вывозят снег только на оборудованный снежный полигон на Промышленной улице Корреспонденты направили запрос в прокуратуру Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми наблюдается не прогнозировавшийся синоптиками снегопад. При этом метеорологи отмечают, что в итоге месячная норма осадков за февраль будет превышена.

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Жительница пермского микрорайона Бахаревка пожаловалась в природоохранную прокуратуру на свалку снега, которой КАМАЗы привозят и вываливают в поле. По мнению женщины, снежные горы создают угрозу экологии. «По словам женщины, рядом находится поле, земельные участки на котором предоставляют многодетным семьям. В прошлом году снег сюда тоже привозили. В этом году снег стали привозить в январе. В феврале женщина обратилась в Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Ответ пока не пришел», — сообщает 59.RU. В пресс-службе мэрии Перми сообщили журналистам издания, что подрядные организации, которые занимаются работами по содержанию и ремонту улиц, вывозят снег только на оборудованный снежный полигон на Промышленной улице Корреспонденты направили запрос в прокуратуру Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми наблюдается не прогнозировавшийся синоптиками снегопад. При этом метеорологи отмечают, что в итоге месячная норма осадков за февраль будет превышена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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