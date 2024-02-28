Пермский ученый рассказал, как продлить срок службы батареи смартфона

Ученый ПНИПУ Курушин: виброрежим в смартфоне быстрее изнашивает его батарею
© Служба новостей «URA.RU»
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Срок службы аккумулятора смартфона составляет от трех до пяти лет Фото:

Кандидат технических наук и ученый Пермского Политеха Даниил Курушин рассказал, как продлить срок службы аккумулятора смартфона. Для этого специалист ПНИПУ посоветовал никогда полностью не заряжать и не разряжать батарею устройства, защищать его от жары и морозов, а также использовать оригинальные зарядки или их качественные аналоги.

«Интересно, что виброрежим в телефоне также наносит вред батарее. Во-первых, он требует много энергии, а значит — быстрее тратит заряд. Во-вторых, из-за колебаний электроды постепенно могут пройти сквозь диэлектрический слой, а контакты — отломиться. Все это сломает аккумулятор. Но явление это нечастое, производители защищают детали от негативного воздействия вибрации», — передает пресс-служба ПНИПУ слова ученого.

Специалист ПНИПУ также рассказал о возможных причинах нагревания смартфона без воздействия внешних факторов. Батарея может греться из-за приложений, которые работают в фоновом режиме, проблем с процессором или наличия вредоносного программного обеспечения. Срок службы аккумулятора смартфона составляет от трех до пяти лет, а за это время устройство может устареть. Возможно, удобнее будет поменять телефон, а не только испорченный аккумулятор, отметил ученый.

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Кандидат технических наук и ученый Пермского Политеха Даниил Курушин рассказал, как продлить срок службы аккумулятора смартфона. Для этого специалист ПНИПУ посоветовал никогда полностью не заряжать и не разряжать батарею устройства, защищать его от жары и морозов, а также использовать оригинальные зарядки или их качественные аналоги. «Интересно, что виброрежим в телефоне также наносит вред батарее. Во-первых, он требует много энергии, а значит — быстрее тратит заряд. Во-вторых, из-за колебаний электроды постепенно могут пройти сквозь диэлектрический слой, а контакты — отломиться. Все это сломает аккумулятор. Но явление это нечастое, производители защищают детали от негативного воздействия вибрации», — передает пресс-служба ПНИПУ слова ученого. Специалист ПНИПУ также рассказал о возможных причинах нагревания смартфона без воздействия внешних факторов. Батарея может греться из-за приложений, которые работают в фоновом режиме, проблем с процессором или наличия вредоносного программного обеспечения. Срок службы аккумулятора смартфона составляет от трех до пяти лет, а за это время устройство может устареть. Возможно, удобнее будет поменять телефон, а не только испорченный аккумулятор, отметил ученый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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