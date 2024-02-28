Пермский ученый рассказал, как продлить срок службы батареи смартфона

Ученый ПНИПУ Курушин: виброрежим в смартфоне быстрее изнашивает его батарею

28 февраля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Срок службы аккумулятора смартфона составляет от трех до пяти лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кандидат технических наук и ученый Пермского Политеха Даниил Курушин рассказал, как продлить срок службы аккумулятора смартфона. Для этого специалист ПНИПУ посоветовал никогда полностью не заряжать и не разряжать батарею устройства, защищать его от жары и морозов, а также использовать оригинальные зарядки или их качественные аналоги. «Интересно, что виброрежим в телефоне также наносит вред батарее. Во-первых, он требует много энергии, а значит — быстрее тратит заряд. Во-вторых, из-за колебаний электроды постепенно могут пройти сквозь диэлектрический слой, а контакты — отломиться. Все это сломает аккумулятор. Но явление это нечастое, производители защищают детали от негативного воздействия вибрации», — передает пресс-служба ПНИПУ слова ученого. Специалист ПНИПУ также рассказал о возможных причинах нагревания смартфона без воздействия внешних факторов. Батарея может греться из-за приложений, которые работают в фоновом режиме, проблем с процессором или наличия вредоносного программного обеспечения. Срок службы аккумулятора смартфона составляет от трех до пяти лет, а за это время устройство может устареть. Возможно, удобнее будет поменять телефон, а не только испорченный аккумулятор, отметил ученый.

Кандидат технических наук и ученый Пермского Политеха Даниил Курушин рассказал, как продлить срок службы аккумулятора смартфона. Для этого специалист ПНИПУ посоветовал никогда полностью не заряжать и не разряжать батарею устройства, защищать его от жары и морозов, а также использовать оригинальные зарядки или их качественные аналоги. «Интересно, что виброрежим в телефоне также наносит вред батарее. Во-первых, он требует много энергии, а значит — быстрее тратит заряд. Во-вторых, из-за колебаний электроды постепенно могут пройти сквозь диэлектрический слой, а контакты — отломиться. Все это сломает аккумулятор. Но явление это нечастое, производители защищают детали от негативного воздействия вибрации», — передает пресс-служба ПНИПУ слова ученого. Специалист ПНИПУ также рассказал о возможных причинах нагревания смартфона без воздействия внешних факторов. Батарея может греться из-за приложений, которые работают в фоновом режиме, проблем с процессором или наличия вредоносного программного обеспечения. Срок службы аккумулятора смартфона составляет от трех до пяти лет, а за это время устройство может устареть. Возможно, удобнее будет поменять телефон, а не только испорченный аккумулятор, отметил ученый.