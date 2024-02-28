Какие населенные пункты ВС РФ освободили за последнюю неделю. Карта

Российские военные освободили село Петровское на Украине

28 февраля 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

ВС РФ за последнюю неделю освободили четыре населенных пункта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия за последнюю неделю достигла значительных успехов на авдеевском направлении, продвигаясь вперед и оттесняя украинскую армию. В результате этого, четыре населенных пункта были освобождены. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом. Петровское Российские войска 28 февраля освободили село Петровское. Также подразделения группировки войск «Центр» отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ и заняли более выгодные рубежи в районах других населенных пунктов. Украинская армия потеряла до 165 военнослужащих, несколько танков, боевые машины, артиллерийское орудие и другую военную технику. К концу февраля фронт был сдвинут на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное. Ласточкино Военные ВС РФ 26 февраля освободили поселок Ласточкино. Российские войска продолжили свое наступление, отбросив украинскую армию на десять километров и улучшив свои позиции по переднему краю. На этом направлении ВСУ потеряли до 410 военнослужащих. Освобождение Ласточкино позволило российским войскам отодвинуть фронт от Донецка. Северное Поселок Северное был освобожден 27 февраля. В результате операции подразделений группировки войск «Центр», украинские силы потеряли выгодные позиции в районах Майорска, Бердычей и Розовки Донецкой Народной Республики. ВС РФ также успешно отразили девять контратак украинских штурмовых групп, причинив им значительные потери в технике и военных. Победа Подразделения южной группировки российских войск 22 февраля освободили населенный пункт Победа. Российские военные улучшили свои позиции, а также нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах Новомихайловка и Красногоровка в ДНР. Освобождение Авдеевки не означает, что российские войска скоро достигнут Киева. Согласно военному корреспонденту Василию Ткачу, украинская армия по-прежнему имеет боеспособность. После установления контроля над Авдеевкой открывается широкий оперативный простор, и российские войска будут постепенно продвигаться далее. По словам эксперта, линия соприкосновения будет выравниваться. Освобожденные города Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия за последнюю неделю достигла значительных успехов на авдеевском направлении, продвигаясь вперед и оттесняя украинскую армию. В результате этого, четыре населенных пункта были освобождены. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом. Российские войска 28 февраля освободили село Петровское. Также подразделения группировки войск «Центр» отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ и заняли более выгодные рубежи в районах других населенных пунктов. Украинская армия потеряла до 165 военнослужащих, несколько танков, боевые машины, артиллерийское орудие и другую военную технику. К концу февраля фронт был сдвинут на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное. Военные ВС РФ 26 февраля освободили поселок Ласточкино. Российские войска продолжили свое наступление, отбросив украинскую армию на десять километров и улучшив свои позиции по переднему краю. На этом направлении ВСУ потеряли до 410 военнослужащих. Освобождение Ласточкино позволило российским войскам отодвинуть фронт от Донецка. Поселок Северное был освобожден 27 февраля. В результате операции подразделений группировки войск «Центр», украинские силы потеряли выгодные позиции в районах Майорска, Бердычей и Розовки Донецкой Народной Республики. ВС РФ также успешно отразили девять контратак украинских штурмовых групп, причинив им значительные потери в технике и военных. Подразделения южной группировки российских войск 22 февраля освободили населенный пункт Победа. Российские военные улучшили свои позиции, а также нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах Новомихайловка и Красногоровка в ДНР. Освобождение Авдеевки не означает, что российские войска скоро достигнут Киева. Согласно военному корреспонденту Василию Ткачу, украинская армия по-прежнему имеет боеспособность. После установления контроля над Авдеевкой открывается широкий оперативный простор, и российские войска будут постепенно продвигаться далее. По словам эксперта, линия соприкосновения будет выравниваться.