Военкор Ткач: освобождение Авдеевки не означает марш на Киев

19 февраля 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

В течение месяца станет ясно, как далеко сможет продвинуться РФ после Авдеевки, сказал Василий Ткач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Авдеевки (ДНР) не означает, что российские военные скоро дойдут до Киева. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. Новость по теме Как выглядит Авдеевка после освобождения. Фоторепортаж «Взятие Авдеевки не означает марш на Киев. Это нереально сейчас, потому что армия противника еще сохраняет боеспособность. Перед нами открывается большой оперативный простор после Авдеевки. На карте получилось два выступа, которые постепенно будут становиться вкраплениями в нашу оборону. Скорее всего, будет дальнейшее постепенное освобождение территории, и линия соприкосновения будет выравниваться», — сказал Василий Ткач. По его словам, в ближайшее время станет ясно, как быстро и где именно пойдет продвижение российских войск. «Мы сейчас давим по пяти направлениям. Если оно будет таким же, как и в Авдеевке, то в течение месяца будет все понятно, возможно, там фронт посыпется. Тогда можно будет достаточно спокойно продвигаться вперед в Харьковской области и в направлении Киева, но, естественно, о марше на столицу речи пока не идет. Сейчас оказывается давление на различных направлениях, где прорвется, там прорвется», — объяснил военкор. ВС РФ полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Вооруженные силы РФ проводят зачистку города от оставшихся украинских военных. В агентстве Associated Press считают, что ВС РФ после освобождения Авдеевки могут продвинуться на запад Украины, чтобы снизить угрозу для Донецка. Россия будет получать преимущество до тех пор, пока длится конфликт на Украине, заявил американский предприниматель Илон Маск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Освобождение Авдеевки (ДНР) не означает, что российские военные скоро дойдут до Киева. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Взятие Авдеевки не означает марш на Киев. Это нереально сейчас, потому что армия противника еще сохраняет боеспособность. Перед нами открывается большой оперативный простор после Авдеевки. На карте получилось два выступа, которые постепенно будут становиться вкраплениями в нашу оборону. Скорее всего, будет дальнейшее постепенное освобождение территории, и линия соприкосновения будет выравниваться», — сказал Василий Ткач. По его словам, в ближайшее время станет ясно, как быстро и где именно пойдет продвижение российских войск. «Мы сейчас давим по пяти направлениям. Если оно будет таким же, как и в Авдеевке, то в течение месяца будет все понятно, возможно, там фронт посыпется. Тогда можно будет достаточно спокойно продвигаться вперед в Харьковской области и в направлении Киева, но, естественно, о марше на столицу речи пока не идет. Сейчас оказывается давление на различных направлениях, где прорвется, там прорвется», — объяснил военкор. ВС РФ полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Вооруженные силы РФ проводят зачистку города от оставшихся украинских военных. В агентстве Associated Press считают, что ВС РФ после освобождения Авдеевки могут продвинуться на запад Украины, чтобы снизить угрозу для Донецка. Россия будет получать преимущество до тех пор, пока длится конфликт на Украине, заявил американский предприниматель Илон Маск.