Форум в Ирбите приурочили к 90-летию Свердловской области Фото предоставлено организаторами мероприятия

Бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд») стал главным гостем форума «Развитие гражданского общества. Цели. Итоги. Планы» в Ирбите. И отметил, как развивается муниципалитет, которому он недавно сделал подарок в виде медиаэкрана.

«Приятно видеть, как благодаря федеральному проекту „Формирование комфортной городской среды“ развиваются малые города. Появляются удобные и благоустроенные парки и скверы, становится больше мест для отдыха с семьей и детьми. Важно, что жители могут выбрать какие общественные пространства должны быть обновлены, ведь как сказал президент России Владимир Путин: „Очень хорошо, что люди вовлечены в формирование комфортной городской среды. Это гарантия того, что будет сделано то, что нужно людям“», — передает корреспондент URA.RU слова Симановского, на протяжении последних лет системно поддерживающего проекты, инициированные главой государства.

Вместе с бизнесменом почетными гостями форума стали замгубернатора Валерий Чайников, полпред губернатора в Восточном управленческом округе Николай Клевец, депутат заксобрания Алексей Коробейников и мэр Николай Юдин. Последний поблагодарил Симановского за поддержку. И, в частности, вспомнил, как «Сима-ленд» помогал (и помогает до сих пор) свердловским городам преодолевать последствия коронавируса. А сейчас поддерживает семьи военнослужащих. Напомним, Андрей Симановский системно поддерживает проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным на протяжении последних лет.

Чайников, в свою очередь, отметил, что «тройственное взаимодействие бизнеса, власти и общества в регионе находится на хорошем уровне». «Это стало заметно не только во время пандемии. Государственно-частное партнерство у нас развивается давно, в том числе в социальной сфере. И сегодня мы видим очень позитивные результаты этого взаимодействия», — сказал чиновник.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Фото предоставлено организаторами мероприятия