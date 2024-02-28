Директору магазина в ХМАО грозит штраф из-за подростков, отравившихся водкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Директору магазина грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей Фото:

Директору сетевого магазина «Монетка» в Нижневартовске, где двум 15-летним подросткам продали водку, которой они отравились, грозит штраф до 200 тысяч рублей. О том, что по данному факту уже составлен протокол, URA.RU рассказали в УМВД Нижневартовска.

«В отношении продавца магазина составлен административный протокол по части 2.1 статьи 14.16 КоАП (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции)», — сообщили в пресс-службе полиции Нижневартовска. Директору магазина грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

По данным источника в силовых структурах, сотрудники полиции изъяли из магазина всю партию водки «Пять озер», которой отравились подростки, чтобы организовать экспертизу. Правоохранители проверят химический состав продукции и подлинность акцизных марок алкоголя.

Ранее URA.RU писало о том, что подростки в Нижневартовске отравились алкоголем, который купили в сетевом магазине. Школьникам вызвали скорую помощь.

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Директору сетевого магазина «Монетка» в Нижневартовске, где двум 15-летним подросткам продали водку, которой они отравились, грозит штраф до 200 тысяч рублей. О том, что по данному факту уже составлен протокол, URA.RU рассказали в УМВД Нижневартовска. «В отношении продавца магазина составлен административный протокол по части 2.1 статьи 14.16 КоАП (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции)», — сообщили в пресс-службе полиции Нижневартовска. Директору магазина грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. По данным источника в силовых структурах, сотрудники полиции изъяли из магазина всю партию водки «Пять озер», которой отравились подростки, чтобы организовать экспертизу. Правоохранители проверят химический состав продукции и подлинность акцизных марок алкоголя. Ранее URA.RU писало о том, что подростки в Нижневартовске отравились алкоголем, который купили в сетевом магазине. Школьникам вызвали скорую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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