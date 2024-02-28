Директору магазина в ХМАО грозит штраф из-за подростков, отравившихся водкой

Директору магазина грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Директору сетевого магазина «Монетка» в Нижневартовске, где двум 15-летним подросткам продали водку, которой они отравились, грозит штраф до 200 тысяч рублей. О том, что по данному факту уже составлен протокол, URA.RU рассказали в УМВД Нижневартовска.

«В отношении продавца магазина составлен административный протокол по части 2.1 статьи 14.16 КоАП (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции)», — сообщили в пресс-службе полиции Нижневартовска. Директору магазина грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

По данным источника в силовых структурах, сотрудники полиции изъяли из магазина всю партию водки «Пять озер», которой отравились подростки, чтобы организовать экспертизу. Правоохранители проверят химический состав продукции и подлинность акцизных марок алкоголя.

Ранее URA.RU писало о том, что подростки в Нижневартовске отравились алкоголем, который купили в сетевом магазине. Школьникам вызвали скорую помощь.