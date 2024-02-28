Подозреваемые забрали три миллиона рублей у свердловчан Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Красноуфимске (Свердловская область) силовики задержали троих членов этнической преступной группировки, которые вымогали деньги у граждан. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов.

«Сотрудники ФСБ поймали их на прошлой неделе. Задержанными оказались Давид Гсоян, Обиджон Сидиков и Александр Оглы. В криминальном мире они известны как Давид, Аба и Бали. Самому младшему из них — Абе — всего 22 года. Вероятно, что на свободе остались их соратники», — пояснил собеседник агентства. По данным второго источника, мужчины отнимали деньги у своих знакомых. Они незаконно завладели тремя миллионами рублей.

Инсайдер URA.RU добавил, что задержанные не признают свою вину. «Кроме Сидикова, он на допросе вел себя нагло и открыто заявил, что ни о чем не сожалеет. При этом он сам из хорошей семьи, его родители адекватные. Как он умудрился встать на преступную дорожку?» — удивляется собеседник.

Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело. 21 февраля Красноуфимский районный суд отправил их под стражу. «В СИЗО они будут находиться до 17 апреля», — уточнили агентству в Свердловском областном суде. Апелляционные жалобы на такое решение никто из них не подавал.

Корреспондент обратился за комментарием в УФСБ по Свердловской области. Ответ ожидается.

Аба — самый младший в банде Фото: предоставлено собеседником URA.RU