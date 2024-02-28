Задержан магнитогорец, задушивший учительницу электропроводом 22 года назад

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Задушившего учительницу-таксистку магнитогорца отправили под арест Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) задержали местного жителя за совершение убийства женщины более 22 лет назад. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«На одной из улиц Магнитогорска 28 июля 2001 года обнаружено тело 47-летней женщины с электропроводом на шее. Поблизости располагался личный автомобиль потерпевшей, на котором она занималась частным извозом в вечернее время после основной работы учителем начальных классов. В ходе осмотра автомобиля установлено, что часть ценного имущества была похищена», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Смерть женщины наступила от удушения. Сразу после убийства душегуба найти не удалось.

С годами появились новые технологии работы следователей. С их помощью следы пальцев рук, изъятые в ходе осмотра автомобиля, были проверены по федеральной базе данных. В результате получены сведения о ряде лиц, которые ранее не проверялись.

В поле зрения правоохранительных органов попал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений. Под тяжестью собранных доказательств мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства.

В настоящее время лицу, совершившему преступление, предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Магнитогорске (Челябинская область) задержали местного жителя за совершение убийства женщины более 22 лет назад. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «На одной из улиц Магнитогорска 28 июля 2001 года обнаружено тело 47-летней женщины с электропроводом на шее. Поблизости располагался личный автомобиль потерпевшей, на котором она занималась частным извозом в вечернее время после основной работы учителем начальных классов. В ходе осмотра автомобиля установлено, что часть ценного имущества была похищена», — сообщили в пресс-службе ведомства. Смерть женщины наступила от удушения. Сразу после убийства душегуба найти не удалось. С годами появились новые технологии работы следователей. С их помощью следы пальцев рук, изъятые в ходе осмотра автомобиля, были проверены по федеральной базе данных. В результате получены сведения о ряде лиц, которые ранее не проверялись. В поле зрения правоохранительных органов попал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений. Под тяжестью собранных доказательств мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства. В настоящее время лицу, совершившему преступление, предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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