На трассе Тюмень — Екатеринбург ограничили движение из-за массового ДТП. Фото

28 февраля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за массового ДТП на 296-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень (Тюменский район) временно ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что в аварии пострадали три автомобиля: Lada Priora, Cherry и грузовик Sitrak. «Lada Priora, Cherry и большегруз Sitrak столкнулись на трассе. Предварительно, 24-летний водитель автомобиля Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. В аварии пострадали пассажиры отечественного автомобиля: двухлетний ребенок и его мать. Они были госпитализированы. Водителя Lada Priora направили на медобследование. Обстоятельства ДТП выясняются. Массовая авария произошла на трассе Тюмень — Екатеринбург Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области: https://t.me/gibdd72

Из-за массового ДТП на 296-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень (Тюменский район) временно ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что в аварии пострадали три автомобиля: Lada Priora, Cherry и грузовик Sitrak. «Lada Priora, Cherry и большегруз Sitrak столкнулись на трассе. Предварительно, 24-летний водитель автомобиля Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. В аварии пострадали пассажиры отечественного автомобиля: двухлетний ребенок и его мать. Они были госпитализированы. Водителя Lada Priora направили на медобследование. Обстоятельства ДТП выясняются.