Из-за массового ДТП на 296-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень (Тюменский район) временно ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что в аварии пострадали три автомобиля: Lada Priora, Cherry и грузовик Sitrak.
«Lada Priora, Cherry и большегруз Sitrak столкнулись на трассе. Предварительно, 24-летний водитель автомобиля Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.
В аварии пострадали пассажиры отечественного автомобиля: двухлетний ребенок и его мать. Они были госпитализированы. Водителя Lada Priora направили на медобследование. Обстоятельства ДТП выясняются.
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