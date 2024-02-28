На трассе Тюмень — Екатеринбург ограничили движение из-за массового ДТП. Фото

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ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП Фото:

Из-за массового ДТП на 296-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень (Тюменский район) временно ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что в аварии пострадали три автомобиля: Lada Priora, Cherry и грузовик Sitrak.

«Lada Priora, Cherry и большегруз Sitrak столкнулись на трассе. Предварительно, 24-летний водитель автомобиля Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

В аварии пострадали пассажиры отечественного автомобиля: двухлетний ребенок и его мать. Они были госпитализированы. Водителя Lada Priora направили на медобследование. Обстоятельства ДТП выясняются.

Массовая авария произошла на трассе Тюмень — Екатеринбург
Массовая авария произошла на трассе Тюмень — Екатеринбург

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Из-за массового ДТП на 296-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень (Тюменский район) временно ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что в аварии пострадали три автомобиля: Lada Priora, Cherry и грузовик Sitrak. «Lada Priora, Cherry и большегруз Sitrak столкнулись на трассе. Предварительно, 24-летний водитель автомобиля Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. В аварии пострадали пассажиры отечественного автомобиля: двухлетний ребенок и его мать. Они были госпитализированы. Водителя Lada Priora направили на медобследование. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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