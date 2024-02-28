Тюмень проведет международный турнир по альпинизму

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Этап Кубка России по альпинизму. Тюмень, альпинизм
Зрители смогут бесплатно посетить тюменский турнир по альпинизму Фото:

В Тюмени пройдут международные соревнования по альпинизму среди спортсменов из России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Кореи, Беларуси и Молдовы. Об этом сообщает официальный сайт Дворца творчества и спорта «Пионер».

«С 28 февраля по 4 марта на базе Центра туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) пройдут международные соревнования по альпинизму. В состязаниях примут участие порядка 50 сильнейших альпинистов со всего мира, в частности, из таких стран, как Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Корея, республик Беларусь и Молдова», — указано на официальном сайте Дворца творчества и спорта пионер.

Для турнира в Тюмени подготовили специальную ледовую трассу. Альпинисты будут соревноваться в двух дисциплинах: ледолазание-скорость и ледолазание-трудность. «На первом этапе состязаний ледолазам нужно преодолеть серию коротких, но предельно сложных трасс за ограниченный промежуток времени. На втором этапе спортсмены на скорость покорят 17-ти метровую ледяную стену», — уточнили организаторы турнира.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени прошла Всероссийская лыжная спартакиада. Участники турнира состязались в спринте, скиатлоне, раздельном старте, командном спринте, эстафете и масс-старте. Организаторам пришлось отложить некоторыезабеги из-за аномальных морозов, которые установились на территории региона в феврале.

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В Тюмени пройдут международные соревнования по альпинизму среди спортсменов из России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Кореи, Беларуси и Молдовы. Об этом сообщает официальный сайт Дворца творчества и спорта «Пионер». «С 28 февраля по 4 марта на базе Центра туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) пройдут международные соревнования по альпинизму. В состязаниях примут участие порядка 50 сильнейших альпинистов со всего мира, в частности, из таких стран, как Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Корея, республик Беларусь и Молдова», — указано на официальном сайте Дворца творчества и спорта пионер. Для турнира в Тюмени подготовили специальную ледовую трассу. Альпинисты будут соревноваться в двух дисциплинах: ледолазание-скорость и ледолазание-трудность. «На первом этапе состязаний ледолазам нужно преодолеть серию коротких, но предельно сложных трасс за ограниченный промежуток времени. На втором этапе спортсмены на скорость покорят 17-ти метровую ледяную стену», — уточнили организаторы турнира. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени прошла Всероссийская лыжная спартакиада. Участники турнира состязались в спринте, скиатлоне, раздельном старте, командном спринте, эстафете и масс-старте. Организаторам пришлось отложить некоторыезабеги из-за аномальных морозов, которые установились на территории региона в феврале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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