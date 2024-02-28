Шесть курганцев стали обладателями премии мэра города для трудящейся молодежи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Премию главы Кургана для трудящейся молодежи по итогам 2023 года получили шесть молодых сотрудников курганских промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале «Город Курган».

«Обладателями премии Главы Кургана для трудящейся молодежи за 2023 год стали: Мария Выползова — старший мастер, председатель Совета молодежи ППО ПАО «Синтез»; Никита Терентьев — старший автоэлектрик ООО «Завод дорожной техники «Регион 45»; Александр Шумков — начальник участка, ПАО «КМЗ»; Алексей Половинкин — резчик—оператор установок лазерной резки пятого разряда в цехе №2 ЗАО «Курганстальмост»», — указано в канале.

Также данную премию получили Александр Язовских, который работает заливщиком форм полимеризационной смесью на предприятии ООО «Курганский завод комплексных технологий» и Юрий Ренев — ведущий инженер-программист одела разработки и интеграции корпоративных систем АО «СУЭНКО». Пресс-служба городской администрации отмечает, что торжественная церемония прошла во Дворце детского творчества.

Ранее URA.RU писало, что экс-глава Кургана Елена Ситникова учредила премии для трудящейся молодежи в 2023 году. Размер выплаты составляет более 57 тысяч рублей. Премии для трудящейся молодежи присуждаются ежегодно. Пять премий вручают победителям и номинантам конкурсов профессионального мастерства, еще одна вручается за неординарные достижения в профессии.