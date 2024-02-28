Глава ЯНАО обсудил с руководителем Росприроднадзора защиту флоры и фауны региона

Артюхов с Радионовой обсудили сотрудничество в области природоохраны

28 февраля 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

На Ямале запустят несколько проектов по защите окружающей среды округа Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой совместную работу по защите окружающей среды региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Сегодня, 28 февраля, прошла рабочая встреча губернатора Ямала и руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Дмитрий Артюхов и Светлана Радионова обсудили вопросы охраны окружающей среды в условиях промышленного развития региона, защиту редких видов животных и птиц, обитающих на Ямале», — говорится в сообщении. На Ямале запустят проект по отслеживанию белых медведей «Медвежий патруль», который поможет предотвратить опасные встречи работников промышленных организаций с хищником. Кроме того, в округе будут построены здания для научных исследований и мониторингу флоры и фауны полуострова.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой совместную работу по защите окружающей среды региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Сегодня, 28 февраля, прошла рабочая встреча губернатора Ямала и руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Дмитрий Артюхов и Светлана Радионова обсудили вопросы охраны окружающей среды в условиях промышленного развития региона, защиту редких видов животных и птиц, обитающих на Ямале», — говорится в сообщении. На Ямале запустят проект по отслеживанию белых медведей «Медвежий патруль», который поможет предотвратить опасные встречи работников промышленных организаций с хищником. Кроме того, в округе будут построены здания для научных исследований и мониторингу флоры и фауны полуострова.