Глава ЯНАО обсудил с руководителем Росприроднадзора защиту флоры и фауны региона

Артюхов с Радионовой обсудили сотрудничество в области природоохраны
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, урал, пейзаж, север, тундра, арктика, ямал, природа, горы
На Ямале запустят несколько проектов по защите окружающей среды округа Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой совместную работу по защите окружающей среды региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Сегодня, 28 февраля, прошла рабочая встреча губернатора Ямала и руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Дмитрий Артюхов и Светлана Радионова обсудили вопросы охраны окружающей среды в условиях промышленного развития региона, защиту редких видов животных и птиц, обитающих на Ямале», — говорится в сообщении.

На Ямале запустят проект по отслеживанию белых медведей «Медвежий патруль», который поможет предотвратить опасные встречи работников промышленных организаций с хищником. Кроме того, в округе будут построены здания для научных исследований и мониторингу флоры и фауны полуострова.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой совместную работу по защите окружающей среды региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Сегодня, 28 февраля, прошла рабочая встреча губернатора Ямала и руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Дмитрий Артюхов и Светлана Радионова обсудили вопросы охраны окружающей среды в условиях промышленного развития региона, защиту редких видов животных и птиц, обитающих на Ямале», — говорится в сообщении. На Ямале запустят проект по отслеживанию белых медведей «Медвежий патруль», который поможет предотвратить опасные встречи работников промышленных организаций с хищником. Кроме того, в округе будут построены здания для научных исследований и мониторингу флоры и фауны полуострова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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