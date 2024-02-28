Глава ЯНАО обсудил с руководителем Росприроднадзора защиту флоры и фауны региона

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой совместную работу по защите окружающей среды региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Сегодня, 28 февраля, прошла рабочая встреча губернатора Ямала и руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Дмитрий Артюхов и Светлана Радионова обсудили вопросы охраны окружающей среды в условиях промышленного развития региона, защиту редких видов животных и птиц, обитающих на Ямале», — говорится в сообщении.
На Ямале запустят проект по отслеживанию белых медведей «Медвежий патруль», который поможет предотвратить опасные встречи работников промышленных организаций с хищником. Кроме того, в округе будут построены здания для научных исследований и мониторингу флоры и фауны полуострова.
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