Комарова и Алекперов открыли новую музыкальную школу в ХМАО

28 февраля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Новая музыкальная школа в Когалыме рассчитана на 400 учеников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова и основатель «Лукойла» Вагит Алекперов открыли музыкальную школу в Когалыме, названную в честь народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Об этом сообщает сайт правительства региона. «Это весомый вклад в развитие инфраструктуры дополнительного образования, творческих возможностей юных югорчан, Спасибо Александре Николаевне за то, что оказала нам доверие и дала согласие, чтобы школа носила ее имя», — сказала Комарова. Инструменты для музыкальной школы были приобретены благотворительным фондом Алекперова «Наше будущее. «Не самое главное, чтобы вы стали великими музыкантами, важно, чтобы вы любили музыку и своим творчеством приносили радость жителям этого города», — сказал Алекперов. В школе будут обучаться 400 учеников по направлениям фортепиано, струнные, духовые, ударные народные инструменты и сольное пение. Участников церемонии открытия также поприветствовала народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова. «Я очень рада, что уделяется большое внимание детям, поддерживаются их стремления к высокой культуре. Мне очень приятно и дорого, что школа будет носить мое имя», — сказала Пахмутова.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и основатель «Лукойла» Вагит Алекперов открыли музыкальную школу в Когалыме, названную в честь народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Об этом сообщает сайт правительства региона. «Это весомый вклад в развитие инфраструктуры дополнительного образования, творческих возможностей юных югорчан, Спасибо Александре Николаевне за то, что оказала нам доверие и дала согласие, чтобы школа носила ее имя», — сказала Комарова. Инструменты для музыкальной школы были приобретены благотворительным фондом Алекперова «Наше будущее. «Не самое главное, чтобы вы стали великими музыкантами, важно, чтобы вы любили музыку и своим творчеством приносили радость жителям этого города», — сказал Алекперов. В школе будут обучаться 400 учеников по направлениям фортепиано, струнные, духовые, ударные народные инструменты и сольное пение. Участников церемонии открытия также поприветствовала народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова. «Я очень рада, что уделяется большое внимание детям, поддерживаются их стремления к высокой культуре. Мне очень приятно и дорого, что школа будет носить мое имя», — сказала Пахмутова.