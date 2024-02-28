Экономист объяснил, почему ЦБ начал отбирать лицензии у банков

Экономист Лобода: отзыв лицензий у банков не является ужесточением мер ЦБ России

28 февраля 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Qiwi банк долго находился под наблюдением ЦБ из-за непрозрачности операций, заявил эксперт Андрей Лобода Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отзыв лицензий у двух российских банков в течение одной недели не свидетельствует об усилении регуляторных мер со стороны Центробанка. С таким мнением выступил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «Произошедшее нельзя рассматривать как изменение политики ЦБ РФ в отношении кредитных организаций в сторону ужесточения», — сказал Лобода в беседе с « Газетой.Ru ». Он добавил, что Центральный банк самостоятельно принимает меры и проводит проверки в случае обнаружения подозрительных операций, не означая этим, что честные банки должны опасаться потери лицензии. По словам Лободы, ситуация с петербургским банком «Гефест» является исключением. Он отметил, что в случае с ним были подозрения не только в отмывании денег, но и возможном финансировании терроризма. В то же время Qiwi банк долго находился под наблюдением ЦБ из-за непрозрачности операций и имел предписания ЦБ, которые не выполнял, заключил эксперт. Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест». В ЦБ заявили, что это было сделано из-за нарушения законов, регулирующих банковскую сферу, и потому, что организация не боролась с отмыванием доходов. Qiwi банк лишился лицензии 21 февраля. В тот же день закрылись офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Отзыв лицензий у двух российских банков в течение одной недели не свидетельствует об усилении регуляторных мер со стороны Центробанка. С таким мнением выступил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «Произошедшее нельзя рассматривать как изменение политики ЦБ РФ в отношении кредитных организаций в сторону ужесточения», — сказал Лобода в беседе с «Газетой.Ru». Он добавил, что Центральный банк самостоятельно принимает меры и проводит проверки в случае обнаружения подозрительных операций, не означая этим, что честные банки должны опасаться потери лицензии. По словам Лободы, ситуация с петербургским банком «Гефест» является исключением. Он отметил, что в случае с ним были подозрения не только в отмывании денег, но и возможном финансировании терроризма. В то же время Qiwi банк долго находился под наблюдением ЦБ из-за непрозрачности операций и имел предписания ЦБ, которые не выполнял, заключил эксперт. Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест». В ЦБ заявили, что это было сделано из-за нарушения законов, регулирующих банковскую сферу, и потому, что организация не боролась с отмыванием доходов. Qiwi банк лишился лицензии 21 февраля. В тот же день закрылись офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.