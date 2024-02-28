Столица ХМАО благодаря «умным» фонарям сэкономила более 40 млн рублей

Замена уличного освещения в Ханты-Мансийске была проведена в 2022 году Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийске благодаря модернизации уличного освещения в 2023 году удалось снизить энергопотребление на 77%, что в денежном выражении оставило 43 миллиона рублей. Об этом в соцсети сообщил мэр города Максим Ряшин.

«За 2023 год благодаря модернизации уличного освещения энергопотребление столицы Югры по сравнению с предыдущим периодом снизилось на 77%. Это больше пяти миллионов киловатт-часов или почти 43 миллиона рублей», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.

В ноябре 2022 года компания «Ростелеком» установила в Ханты-Мансийске 10 000 «умных» фонарей. Сейчас в городе 99% уличных ламп — светодиодные. Система управления освещением автоматическая. Диспетчеры МБУ «Горсовет» регулируют яркость и нагрузку каждого прибора с рабочего места. Специальные датчики, установленные в разных районах города, позволяют включать и отключать умные приборы в зависимости от уровня освещения на улице. Все это способствует значительной экономии энергоресурсов.

В Пыть-Яхе (ХМАО) досрочно заменили устаревшие светильники на современные светодиодные в рамках концессионного соглашения, которое реализует компания «ЮТЭК-Региональные сети». Стоимость вложений составила более 45 млн рублей. В общей сложности в городе заменили на светодиодные 2010 устаревших светильников и 334 торшерные лампы, что вдвое снизит энергопотребление.