Более 20 курганских населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления

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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
Паводок возможен в 22 населенных пунктах Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В зоне подтопления во время паводка могут оказаться 22 населенных пункта Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«В зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта, среди которых: части городов Курган, Далматово и Шадринск, а также другие поселения региона, которые находятся в бассейнах рек Тобол и Исеть. На случай ЧС предусмотрено 588 единиц транспорта для эвакуации и 184 пункта временного размещения для более 27 тысяч жителей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание комиссии по ЧС из-за возможных паводков в регионе. Он поручил членам комиссии принять меры для предупреждения негативных последствий, а также довести информацию об этом до жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы граждане могли заранее позаботиться об имуществе.

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В зоне подтопления во время паводка могут оказаться 22 населенных пункта Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона. «В зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта, среди которых: части городов Курган, Далматово и Шадринск, а также другие поселения региона, которые находятся в бассейнах рек Тобол и Исеть. На случай ЧС предусмотрено 588 единиц транспорта для эвакуации и 184 пункта временного размещения для более 27 тысяч жителей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание комиссии по ЧС из-за возможных паводков в регионе. Он поручил членам комиссии принять меры для предупреждения негативных последствий, а также довести информацию об этом до жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы граждане могли заранее позаботиться об имуществе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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