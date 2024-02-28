Более 20 курганских населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления

28 февраля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Паводок возможен в 22 населенных пунктах Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В зоне подтопления во время паводка могут оказаться 22 населенных пункта Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона. «В зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта, среди которых: части городов Курган, Далматово и Шадринск, а также другие поселения региона, которые находятся в бассейнах рек Тобол и Исеть. На случай ЧС предусмотрено 588 единиц транспорта для эвакуации и 184 пункта временного размещения для более 27 тысяч жителей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание комиссии по ЧС из-за возможных паводков в регионе. Он поручил членам комиссии принять меры для предупреждения негативных последствий, а также довести информацию об этом до жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы граждане могли заранее позаботиться об имуществе.

В зоне подтопления во время паводка могут оказаться 22 населенных пункта Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона. «В зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта, среди которых: части городов Курган, Далматово и Шадринск, а также другие поселения региона, которые находятся в бассейнах рек Тобол и Исеть. На случай ЧС предусмотрено 588 единиц транспорта для эвакуации и 184 пункта временного размещения для более 27 тысяч жителей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание комиссии по ЧС из-за возможных паводков в регионе. Он поручил членам комиссии принять меры для предупреждения негативных последствий, а также довести информацию об этом до жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы граждане могли заранее позаботиться об имуществе.