Вадим Шумков поручил членам комиссии по ЧС принять меры в связи с возможной «большой водой» в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание комиссии по чрезвычайной ситуации из-за информации о возможных паводках в регионе. В рамках совещания он поручил членам комиссии принять меры для предупреждения негативных последствий. Об этом губернатор сообщает в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Провели заседание региональной КЧС. Есть предварительная информация о возможной „большой воде“ в ряде муниципальных образований региона. Поручил коллегам принять все необходимые меры на предотвращение возможных негативных последствий», — пишет Шумков. Также он сообщает, что на совещании была поставлена задача довести информацию об этом до жителей потенциально подтопляемых территорий, чтобы граждане могли заранее позаботиться о ценном имуществе.

Ранее URA.RU писало, что уровень паводков в Курганской области зависит от наполняемости водохранилищ на северо-западе Республики Казахстан, откуда сбрасывают воду в Тобол. В Кургане неблагоприятные последствия могут возникнуть при 7-метровом уровне воды в реке, а опасные — при 8,5 м. Также сообщалось, что в преддверии весеннего паводка коммунальщики Кургана проверяли гидросооружения и готовились к резке льда на реке Тобол.

Губернатор Шумков провел заседание региональной КЧС в связи с информацией о возможных паводках telegram-канал Вадима Шумкова: «силаVправде (V. Шумков)»