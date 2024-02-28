28 февраля 2024

Выдающийся дирижер Башмет провел концерт ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Русского Географического Общества. Москва, дирижер, башмет юрий
Под руководством Башмета прошел концерт ансамбля «Солисты Москвы» Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) под руководством выдающегося альтиста и дирижера Юрия Башмета выступил ансамбль «Солисты Москвы». О знаковом для ямальцев событии в мире классической музыки сообщил глава района Антон Колодин.

«Виртуозная игра и уникальное погружение в мир классической музыки. Сегодняшний вечер можно назвать историческим событием для сферы искусства нашего района. На сцене ДШИ им. Дунаевского под руководством выдающегося российского дирижера и признанного мирового виртуоза Юрия Башмета выступил ансамбль „Солисты Москвы“» — поделился впечатлениями от концерта Колодин в своем telegram-канале.

Мэр поблагодарил организаторов концерта за столь грандиозное мероприятие. Концерт в Тарко-Сале состоялся благодаря руководству компании НОВАТЭК.

Концерт экс-лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова пройдет в Салехарде 22 и 23 марта. На сцене Ямальской филармонии зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редко исполняемых песен.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) под руководством выдающегося альтиста и дирижера Юрия Башмета выступил ансамбль «Солисты Москвы». О знаковом для ямальцев событии в мире классической музыки сообщил глава района Антон Колодин. «Виртуозная игра и уникальное погружение в мир классической музыки. Сегодняшний вечер можно назвать историческим событием для сферы искусства нашего района. На сцене ДШИ им. Дунаевского под руководством выдающегося российского дирижера и признанного мирового виртуоза Юрия Башмета выступил ансамбль „Солисты Москвы“» — поделился впечатлениями от концерта Колодин в своем telegram-канале. Мэр поблагодарил организаторов концерта за столь грандиозное мероприятие. Концерт в Тарко-Сале состоялся благодаря руководству компании НОВАТЭК. Концерт экс-лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова пройдет в Салехарде 22 и 23 марта. На сцене Ямальской филармонии зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редко исполняемых песен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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