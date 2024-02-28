Выдающийся дирижер Башмет провел концерт ЯНАО. Видео

29 февраля 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Под руководством Башмета прошел концерт ансамбля «Солисты Москвы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) под руководством выдающегося альтиста и дирижера Юрия Башмета выступил ансамбль «Солисты Москвы». О знаковом для ямальцев событии в мире классической музыки сообщил глава района Антон Колодин. «Виртуозная игра и уникальное погружение в мир классической музыки. Сегодняшний вечер можно назвать историческим событием для сферы искусства нашего района. На сцене ДШИ им. Дунаевского под руководством выдающегося российского дирижера и признанного мирового виртуоза Юрия Башмета выступил ансамбль „Солисты Москвы“» — поделился впечатлениями от концерта Колодин в своем telegram-канале. Мэр поблагодарил организаторов концерта за столь грандиозное мероприятие. Концерт в Тарко-Сале состоялся благодаря руководству компании НОВАТЭК. Концерт экс-лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова пройдет в Салехарде 22 и 23 марта. На сцене Ямальской филармонии зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редко исполняемых песен.

В Тарко-Сале (ЯНАО) под руководством выдающегося альтиста и дирижера Юрия Башмета выступил ансамбль «Солисты Москвы». О знаковом для ямальцев событии в мире классической музыки сообщил глава района Антон Колодин. «Виртуозная игра и уникальное погружение в мир классической музыки. Сегодняшний вечер можно назвать историческим событием для сферы искусства нашего района. На сцене ДШИ им. Дунаевского под руководством выдающегося российского дирижера и признанного мирового виртуоза Юрия Башмета выступил ансамбль „Солисты Москвы“» — поделился впечатлениями от концерта Колодин в своем telegram-канале. Мэр поблагодарил организаторов концерта за столь грандиозное мероприятие. Концерт в Тарко-Сале состоялся благодаря руководству компании НОВАТЭК. Концерт экс-лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова пройдет в Салехарде 22 и 23 марта. На сцене Ямальской филармонии зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редко исполняемых песен.