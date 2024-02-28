Вице-президент «Новомета» Пошвин купил пермский стартап

29 февраля 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Вице-президент стал владельцем компании в конце 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин купил 100% долей в ООО «Роботех», которое занимается производством 3D-принтеров и промышленных роботов. Об следует из информации «СПАРК-Интерфакс». «Топ-менеджер „Новомета“ Евгений Пошвин стал владельцем ООО „Роботех“ в конце 2023 года. Новый руководитель у компании появился в феврале — им стал Денис Худяков, в прошлом занимавший должность замдиректора департамента инновационных разработок „Новомета“», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Евгений Пошвин сообщил «Коммерсанту Прикамье», что оборудование, которое выпускает компания «Роботех», крайне востребовано на российском рынке. По его словам, в стране наблюдается дефицит человеческих ресурсов. «Становятся все более привлекательными проекты, которые связаны с автоматизацией рабочих процессов и повышением эффективности производства», — отметил Пошвин.

Вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин купил 100% долей в ООО «Роботех», которое занимается производством 3D-принтеров и промышленных роботов. Об следует из информации «СПАРК-Интерфакс». «Топ-менеджер „Новомета“ Евгений Пошвин стал владельцем ООО „Роботех“ в конце 2023 года. Новый руководитель у компании появился в феврале — им стал Денис Худяков, в прошлом занимавший должность замдиректора департамента инновационных разработок „Новомета“», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Евгений Пошвин сообщил «Коммерсанту Прикамье», что оборудование, которое выпускает компания «Роботех», крайне востребовано на российском рынке. По его словам, в стране наблюдается дефицит человеческих ресурсов. «Становятся все более привлекательными проекты, которые связаны с автоматизацией рабочих процессов и повышением эффективности производства», — отметил Пошвин.