28 февраля 2024

Вице-президент «Новомета» Пошвин купил пермский стартап

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Круглый стол РБК Загородная недвижимость. Тюмень, предприниматель, руководитель, деловой человек, директор
Вице-президент стал владельцем компании в конце 2023 года Фото:

Вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин купил 100% долей в ООО «Роботех», которое занимается производством 3D-принтеров и промышленных роботов. Об следует из информации «СПАРК-Интерфакс».

«Топ-менеджер „Новомета“ Евгений Пошвин стал владельцем ООО „Роботех“ в конце 2023 года. Новый руководитель у компании появился в феврале — им стал Денис Худяков, в прошлом занимавший должность замдиректора департамента инновационных разработок „Новомета“», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Евгений Пошвин сообщил «Коммерсанту Прикамье», что оборудование, которое выпускает компания «Роботех», крайне востребовано на российском рынке. По его словам, в стране наблюдается дефицит человеческих ресурсов. «Становятся все более привлекательными проекты, которые связаны с автоматизацией рабочих процессов и повышением эффективности производства», — отметил Пошвин.

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Вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин купил 100% долей в ООО «Роботех», которое занимается производством 3D-принтеров и промышленных роботов. Об следует из информации «СПАРК-Интерфакс». «Топ-менеджер „Новомета“ Евгений Пошвин стал владельцем ООО „Роботех“ в конце 2023 года. Новый руководитель у компании появился в феврале — им стал Денис Худяков, в прошлом занимавший должность замдиректора департамента инновационных разработок „Новомета“», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Евгений Пошвин сообщил «Коммерсанту Прикамье», что оборудование, которое выпускает компания «Роботех», крайне востребовано на российском рынке. По его словам, в стране наблюдается дефицит человеческих ресурсов. «Становятся все более привлекательными проекты, которые связаны с автоматизацией рабочих процессов и повышением эффективности производства», — отметил Пошвин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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