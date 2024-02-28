Педиатр Бутрий арестован после интервью Гордеевой *

29 февраля 2024 в 05:14 Размер текста - 17 +

Педиатра арестовали по решению суда на 10 суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хамовнический районный суд Москвы назначил педиатру и автору блога «Заметки детского врача» Сергею Бутрию 10 суток ареста по административной статье. Поводом стало интервью Бутрия, данное журналистке Катерине Гордеевой (объявлена иностранным агентом). «Суд принял решение об аресте Бутрия 22 февраля. Его обвинили в возбуждении ненависти и вражды (ст. 20.3.1 КоАП). 28 февраля суд отклонил апелляцию, поданную адвокатом детского врача», — следует из материалов дела, опубликованных в базе московских судов. Из судебных дел следует, что в опубликованном в YouTube 7 марта 2023 года интервью Бутрия содержатся действия, направленные «на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц». Данные нарушения выявила в ходе проверки прокуратура. Гордеева приостановила свой проект «Скажи Гордеевой» в связи с тем, что Госдума 28 февраля приняла закон, запрещающий размещение рекламы на информационных площадках, принадлежащих иностранным агентам. Она добавила, что продажа рекламы позволяла проекту зарабатывать средства для съемок фильмов и интервью. Законопроект, принятый Госдумой 28 февраля, предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юрлиц, а также возможное уголовное преследование иноагентов с наказанием до двух лет лишения свободы после двух административных нарушений. * Екатерина Гордеева включен Минюстом в реестр иноагентов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Хамовнический районный суд Москвы назначил педиатру и автору блога «Заметки детского врача» Сергею Бутрию 10 суток ареста по административной статье. Поводом стало интервью Бутрия, данное журналистке Катерине Гордеевой (объявлена иностранным агентом). «Суд принял решение об аресте Бутрия 22 февраля. Его обвинили в возбуждении ненависти и вражды (ст. 20.3.1 КоАП). 28 февраля суд отклонил апелляцию, поданную адвокатом детского врача», — следует из материалов дела, опубликованных в базе московских судов. Из судебных дел следует, что в опубликованном в YouTube 7 марта 2023 года интервью Бутрия содержатся действия, направленные «на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц». Данные нарушения выявила в ходе проверки прокуратура. Гордеева приостановила свой проект «Скажи Гордеевой» в связи с тем, что Госдума 28 февраля приняла закон, запрещающий размещение рекламы на информационных площадках, принадлежащих иностранным агентам. Она добавила, что продажа рекламы позволяла проекту зарабатывать средства для съемок фильмов и интервью. Законопроект, принятый Госдумой 28 февраля, предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юрлиц, а также возможное уголовное преследование иноагентов с наказанием до двух лет лишения свободы после двух административных нарушений. * Екатерина Гордеева включен Минюстом в реестр иноагентов