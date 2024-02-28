Журналистка-иноагент приостановила свой проект из-за нового закона о рекламе

Журналистка Екатерина Гордеева (включена Минюстом в реестр иноагентов) приостановила свой проект «Скажи Гордеевой» в связи с тем, что Госдума приняла закон, запрещающий размещение рекламы на информационных площадках, принадлежащих иностранным агентам, а также рекламу самих этих ресурсов. Об этом журналистка рассказала у себя в Telegram.
«Сегодня Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов. Мы больше не сможем работать как прежде. Мы приостанавливаем работу», — написала Гордеева в своем telegram-канале. Она добавила, что продажа рекламы позволяла проекту зарабатывать средства для съемок фильмов и интервью.
Законопроект, принятый Госдумой 28 февраля, предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юрлиц, а также возможное уголовное преследование иноагентов с наказанием до двух лет лишения свободы после двух административных нарушений. Закон должен быть утвержден Советом Федерации и подписан президентом России Владимиром Путиным.
*Екатерина Гордеева включена Минюстом в реестр иноагентов
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