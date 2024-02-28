28 февраля 2024

Глава ЖКХ Медведев проверил порядок на курганском кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг по отопительному сезону. Курган, медведев роман
Медведев поднял вопрос по обустройству дорог к местам захоронения участников СВО Фото:

Глава департамента ЖКХ Роман Медведев проверил Зайковское кладбище в Кургане на вывоз мусора и расчистку проездов от снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также главой департамента был поднят вопрос об устройстве подъездных путей к местам захоронения участников специальной военной операции.

«Работы по уборке и содержанию кладбищ остаются на контроле департамента. Роман Медведев проверил, как на кладбище в Зайково вывозится мусор и расчищаются проезды от снега. Также на контроле остается вопрос об освещении кладбища», — сообщили на официальном сайте мэрии.

Во время выезда Медведев обсудил вопросы по обустройству подъездных путей к местам захоронения участников СВО. На данный момент идет разработка проектно-сметной документации, а после прохождения экспертизы состоится аукцион по определению подрядчика.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава департамента ЖКХ Роман Медведев проверил Зайковское кладбище в Кургане на вывоз мусора и расчистку проездов от снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также главой департамента был поднят вопрос об устройстве подъездных путей к местам захоронения участников специальной военной операции. «Работы по уборке и содержанию кладбищ остаются на контроле департамента. Роман Медведев проверил, как на кладбище в Зайково вывозится мусор и расчищаются проезды от снега. Также на контроле остается вопрос об освещении кладбища», — сообщили на официальном сайте мэрии. Во время выезда Медведев обсудил вопросы по обустройству подъездных путей к местам захоронения участников СВО. На данный момент идет разработка проектно-сметной документации, а после прохождения экспертизы состоится аукцион по определению подрядчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...