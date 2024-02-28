Глава ЖКХ Медведев проверил порядок на курганском кладбище

29 февраля 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Медведев поднял вопрос по обустройству дорог к местам захоронения участников СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава департамента ЖКХ Роман Медведев проверил Зайковское кладбище в Кургане на вывоз мусора и расчистку проездов от снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также главой департамента был поднят вопрос об устройстве подъездных путей к местам захоронения участников специальной военной операции. «Работы по уборке и содержанию кладбищ остаются на контроле департамента. Роман Медведев проверил, как на кладбище в Зайково вывозится мусор и расчищаются проезды от снега. Также на контроле остается вопрос об освещении кладбища», — сообщили на официальном сайте мэрии. Во время выезда Медведев обсудил вопросы по обустройству подъездных путей к местам захоронения участников СВО. На данный момент идет разработка проектно-сметной документации, а после прохождения экспертизы состоится аукцион по определению подрядчика.

Глава департамента ЖКХ Роман Медведев проверил Зайковское кладбище в Кургане на вывоз мусора и расчистку проездов от снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также главой департамента был поднят вопрос об устройстве подъездных путей к местам захоронения участников специальной военной операции. «Работы по уборке и содержанию кладбищ остаются на контроле департамента. Роман Медведев проверил, как на кладбище в Зайково вывозится мусор и расчищаются проезды от снега. Также на контроле остается вопрос об освещении кладбища», — сообщили на официальном сайте мэрии. Во время выезда Медведев обсудил вопросы по обустройству подъездных путей к местам захоронения участников СВО. На данный момент идет разработка проектно-сметной документации, а после прохождения экспертизы состоится аукцион по определению подрядчика.