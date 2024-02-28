Аналитики предложили жителям ЯНАО интересные железнодорожные маршруты на 8 Марта

Туту.ру: жители ЯНАО приятно проведут 8 Марта в Нижнем Новгороде и Казани

Аналитике рекомендуют ямальцам отправиться на поезде в Казань и Нижний Новгород Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Лабытнанги и Салехарда (ЯНАО) праздничные выходные в марте могут провести в Нижнем Новгороде. Город славится своими закатами, а дорога на поезде займет менее двух дней. Аналитики сервиса «Туту.ру» поделились самыми оптимальными и интересными направлениями отдыха для ямальцев на 8 Марта.

«Зимой между Салехардом и Лабытнанги работает ледовая переправа. Железнодорожная станция находится в Лабытнанги. Оттуда можно доехать на поезде в „столицу закатов“ Нижний Новгород. Дорога займет 1 день и 17 часов. В Нижнем Новгороде стоит побывать в кремле и посетить многочисленные музеи, покататься по канатной дороге из и изучить уличное искусство», — сообщают аналитики сервиса.

Согласно данным сайта tutu.ru, билет на поезд в марте из Лабытнанги в Нижний Новгород можно приобрести по цене от 4830 рублей за плацкартный вагон. В купейном вагоне билет будет стоить от 6250 рублей. Цены приведены по состоянию на 29 февраля.

Жителям Пуровска и Тарко-Сале специалисты сервиса рекомендуют отправиться на выходные в Казань. Там обязательно стоит попробовать блюда местной кухни. Аналитики предлагают заглянуть в Старую Татарскую слободу, прогуляться по территории кремля и познакомиться с историей казанских котов.

Для поездки лучше выделить минимум неделю, так дорога занимает два дня в одну сторону. По данным сайта tutu.ru на 29 февраля, билет на поезд на 6 марта из Пуровска в Казань можно приобрести по цене от 4700 рублей за плацкартный вагон. В купейном вагоне билет обойдется в среднем от 8074 рублей.

Среди ямальцев самым популярным железнодорожным направлением из Ноябрьска и Нового Уренгоя стала Тюмень. В марте и апреле 2024 года туда планирует отправиться около трети жителей выше названных городов. В топ-5 популярных железнодорожных направлений из Нового Уренгоя, помимо Тюмени, вошла также Уфа, Челябинск, Ноябрьск и Оренбург.