Свердловчанин, осужденный за убийство дебошира, погиб на СВО

Житель Асбеста (Свердловская область) Вадим Вагапов, осужденный на семь лет за убийство дебошира Александра Чебыкина, ушел из колонии на спецоперацию, где впоследствии погиб. Информацию об этом подтвердили в администрации свердловского города.
«Вадима Вагапова хоронили в присутствии администрации, духового оркестра, салютной группы со всеми воинскими почестями и гимном. Его супруга говорила, что он не задумываясь ушел из колонии, когда ему предложили, потому что не считал себя виноватым», — передает E1.RU слова замглавы по социальным вопросам Ивана Епимахова. В мэрии Асбеста подтвердили информацию о гибели.
Летом 2020 года Чебыкин приставал к детям. Компания, в которой находился Вагапов, сделала замечание мужчине, после чего тот напал на ребят. В конце концов Вагапов обхватил и бросил его на землю. Чебыкина госпитализировали, но через некоторое время он скончался. Силовики задержали Вагапова, возбудив против него уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть. После полугода расследования суд вынес приговор в виде семи лет лишения свободы.
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